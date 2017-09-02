Жебривский рассказал военным наблюдателям о войне и переселенцах

02.09.2017 14:52

Губернатор Донецкой области Павел Жебривский провел встречу с многонациональной группой военных наблюдателей.

В эту группу вошли представители Дании, Норвегии и Канады, передает avdeevka.city со ссылкой на Фейсбук главы ОГА.

«Обсудили ряд вопросов, касающихся общественно-политической ситуации, обстановки на линии разграничения, жилищно-коммунальных и хозяйственных проблем, которые принесла в Донецкую область война, развязанная Россией», - отметил Павел Жебривский.

По его словам, военные наблюдатели интересовались судьбой людей, потерявших дом в результате войны.

«Рассказал, что на территории области зарегистрировано 515 300 перемещенных лиц, и для них достаточно остро стоят вопросы жилья и работы», - поделился губернатор.

Он подчеркнул, что представители Дании, Норвегии и Канады пообещали и в дальнейшем «поддерживать Украину в ее стремлении к свободе и независимости, и в сдерживании российского агрессора».

Источник: avdeevka.city