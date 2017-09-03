Паспортные страдания: что творится в Покровске

03.09.2017 13:50

Чтобы попасть на прием к специалистам Покровского отдела Государственной миграционной службы, людям порой приходится занимать очередь с ночи.

Местные жители, а также приезжие граждане пытаются сдать документы на оформление ID-карты, заменить паспорт (в связи со сменой фамилии или по другим причинам), восстановить утерянные документы.

Руководитель Покровского отдела ГМС Юрий Згонников пояснил журналистам «Орбиты», что виноваты в очередях сами граждане. По его словам, вклеить фото и оформить ID-карту можно в любом отделении на территории области. Но едут почему-то все в Покровск. Из-за такого наплыва устают не только работники и посетители – не выдерживает и техника.

«На одном и том же оборудовании осуществляется и прием, и выдача, и отметка о прибытии документов, и подливать в базу все документы, которые люди предоставляют. Это занимает очень долгое время. Получается на одного человека минут 20 или больше. Из-за того, что большие нагрузки, оборудование не выдерживает – подвисает, очень медленно работает программа», - отмечает Юрий Згонников.

Именно поэтому, по его словам, чтобы получить ID-карту, придется подождать месяц-два. С задержкой выдают и заграничные паспорта. Люди настолько массово начали их оформлять (в связи с безвизом с ЕС), что просто не хватает бланков.

Источник: ddk.dn.ua