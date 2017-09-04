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Пособие на погребение и получение пенсии умершего: нюансы для переселенцев
Необходима ли жителям Донбасса регистрация в качестве переселенца для получения пособия на погребение и недополученной пенсии, разъяснило Главное управление Пенсионного Фонда Украины в Донецкой области.
Если смерть пенсионера наступила в период, на который назначена пенсия, и пенсионер находится на учете в органах Пенсионного фонда Украины, выплата пособия на погребение производится независимо от того, был ли включен пенсионер в выплатные документы в месяц смерти.
Отсутствие у пенсионера регистрации согласно Порядку оформления и выдачи справки о постановке на учет лица, перемещенного с временно неподконтрольной украинской власти территории Украины или района проведения антитеррористической операции, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 01.10.2014 года №509, не лишает его права на пенсию, однако выплачиваться она может только при соблюдении определенных условий.
Поэтому в случае обращения лиц за пособием на погребение или недополученной пенсией умерших пенсионеров в органы Пенсионного фонда Украины, где умершие пенсионеры находились на учете на момент смерти, выплата пособия на погребение и недополученной пенсии осуществляется в соответствии с законодательством.
При этом, лица, которые обращаются за такими выплатами в управления Пенсионного фонда Украины, где умершие находились на учете, должны быть зарегистрированы в качестве перемещенных из района проведения антитеррористической операции, или иметь регистрацию постоянного проживания на контролируемой территории Украины.
Со списком территориальных управлений Пенсионного фонда Украины в Донецкой области можно ознакомиться здесь.
Источник: http://www.fdu.org.ua
Теги: Донбасс, пенсия, умерший, переселенцы
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