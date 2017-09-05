ДОНБАССУ БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ ГРОЗИТЬ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЛОКАДА?

05.09.2017 09:32

Такой законопроект зарегистрирован в Верховной Раде. Экономическая блокада временно неподконтрольных территорий Украины может остаться в прошлом. В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №7047 от 29.08.2017, в котором идет речь о снятии экономической блокады Донецкой и Луганской областей, сообщает zi.dn.ua.

В пояснительной записке к этому документу значится, что убытки Украины от экономической блокады временно неподконтрольной территории Украины уже нанесли ущерб государству на сумму свыше 9,7 миллиарда гривень, а также к сокращению до ста тысяч рабочих мест.

А также творцы закона считают, что экономическая блокада неподконтрольной территории лишь привела к реализации так называемого «приднестровский вариант», когда Украина только постепенно теряет часть своей территории.

Экономическую блокаду прекратят, когда захваченные предприятия начнут работать в соответствии с Украинским законодательством.

И самое главное, этот документ предусматривает восстановление на перемещение грузов через линию разграничения и ликвидацию всех ограничений на поставки отдельных товаров (работ, услуг) с временно оккупированной территории.