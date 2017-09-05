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“Грохнут свои: в “республиках” давно недовольны - или ГРУшники, или ФСБшники замочат как свидетелей”, - украинцы в ожидании конца Захарченко и Плотницкого
Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Гримчак заявил о подготовке главарей “Л/ДНР” Александра Захарченко и Игоря Плотницкого к предстоящему бегству из Донбасса. По данным чиновника, террористы уже обзавелись недвижимостью на территории России и, как только Кремль примет решение об окончательном уходе с востока Украины, они убегут, пишет “Диалог.UA”.
Пользователи соцсети уверены, что Москва не примет этих террористов - их уничтожат еще на подступах к границе как важных свидетелей об агрессии РФ. Жители оккупированных территорий уверяют, что ни Захарченко, ни Плотницкий не пользуются популярностью в ”республиках” - их могут ликвидировать “свои люди”.
“Думаю, Россия не откажется от агрессии, может существенно сократить финансирование ОРДЛО, но не своих ихтамнетов и боевиков, создать иллюзию вывода своих войск и проталкивать минские соглашения на своих, крайне невыгодных Украине, условиях”; “На Киев! В лукьяновку..., пожизненно”; “Незаменимых обезьян нет”; “За решетку за предательство, убийства и измену родине”; “Грохнут свои. В республиках давно недовольны”, - пишут пользователи.
Теги: Донбасс, Российская Федерация, ФСБ, ГРУ, ДНР, ЛНР, Захарченко, Плотницкий
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