Кремль начал сливать "ЛНР" и "ДНР": террористы издали указ о неограниченном допуске ОБСЕ к оккупированному Донбассу

05.09.2017 08:11

Главари "ДНР" по некоторой причине перестали беспокоится об обнаружении наблюдателями ОБСЕ "ихтамнетов" с российским вооружением на оккупированном Донбассе. Террористы издали указ о полном допуске представителей международной Миссией на всей захваченной ими территории. Об этом сообщает "Диалог.ua".

В сети уже появился этот исторический "документ" под названием "О запрете необоснованного ограничения действий наблюдателей ОБСЕ". В нем начальник так называемой "народной милиции" террористической "республики" приказывает своим подчиненным, в соответствии с мандатом Миссии, пускать наблюдателей на все нужные им участки, не устраивать им провокации и даже обеспечить защиту.

Более того, в приказе также содержится строгий запрет на уничтожение беспилотников ОБСЕ, часто практикуемое террористами "ДНР". Все случаи необоснованного препятствования работы ОБСЕ предписано тщательно расследовать, а виновных наказывать по всей строгости.