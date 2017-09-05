"Мы их не признаем, как они не признали "ДНР"!" - боевики Захарченко не хотят выполнять приказ о сотрудничестве с ОБСЕ

05.09.2017 10:19

Командование “Л/ДНР” запретило своим боевикам ограничивать действия наблюдателей ОБСЕ на оккупированной территории. 4 сентября стало известно о приказе о всестороннем содействии в работе наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Теперь наемники обязаны прекратить любые провокации в отношении иностранных наблюдателей и обеспечить их неприкосновенность, обеспечить доступ представителей Миссии в любую точку на оккупированной территории. Кроме этого, террористам запрещено ограничение свободы передвижения представителей Миссии по всем дорогам, дорожным направлениям в назначенных зонах (участках) ответственности, пишет “Диалог.UA”.

Подобный приказ главарей террористов вызвал резонанс в пабликах наемников. Жившие три года без военной дисциплины в “Л/ДНР” они возмущены требованиями и заявляют, что не признают ОБСЕ. “Извините, а кто утверждал? Воришки и бесхребетные черви? Мы не признаны мировым "сообществом", соответственно и их организации у нас не признаны ...”; “А потом он нас сольют? Им и тайную военную информацию передать сразу или подождать немного?” “ШО???? Где это видано, пускать иностранцев на свою территорию??? У нас война, между прочим, и в окопах гнием не за то, чтобы эти наблюдатели шастали у нас, высматривали все! Пусть Захар сам им столы накрывает и рассказывает. Наше дело воевать”, - пишут наемники.