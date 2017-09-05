Путин: "Наличие миротворцев на Донбассе считаю вполне уместным"

05.09.2017 11:42

По мнению российского президента, ввод миротворческой миссии нужно согласовывать с так называемыми "ДНР"-"ЛНР". Президент России Владимир Путин одобрил идею ввода миротворцев на Донбасс и поручил российскому Министерству иностранных дел внести соответствующий проект резолюции на рассмотрение Свобеза ООН. Об этом Путин сказал во время пресс-конференции в Сямэне (Китай), передает "Интерфакс".

- Наличие миротворцев, даже можно сказать не миротворцев, а тех людей, которые обеспечивают безопасность миссии ОБСЕ, считаю вполне уместным и не вижу здесь ничего плохого. Наоборот, считаю, что это пошло бы на пользу решению проблемы на юго-востоке Украины, - сказал Путин.

Он подчеркнул, что миротворцы могут только обеспечивать безопасность сотрудников ОБСЕ. Никакой другой миссии у них быть не должно. Однако разрешение на их ввод на Донбасс должны дать представители так называемых "ДНР"-"ЛНР".

- Эти силы должны находиться в этой связи на линии разграничения и ни на каких других территориях. Решение этого вопроса должно состояться не иначе, как после разведения сторон и отвода тяжелой техники, и это не может быть решено без прямого контакта с представителями самопровозглашенных республик, "ДНР" и "ЛНР", - сказал Путин.

О введении миротворцев на Донбасс заговорили еще в 2014 году. 2 марта 2015 года президент Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО об обращении к ООН и ЕС о введении миротворцев в Украину. 30 апреля Путин согласился с возможностьюразмещения миротворческого контингента в Донбассе, но с одной поправкой - это нужно обсуждать с "ДНР"-"ЛНР". После смерти сотрудников ОБСЕ на Донбассе в апреле 2017 года украинские власти снова заговорили о необходимости введения миротворческой миссии. Однако эксперты, опрошенные "КП в Украине", считают, что введение миротворцев пока невозможно - это не выгодно как с экономической, так и политической точки зрения.