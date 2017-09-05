Танковое наступление на Мариуполь. Как это было...

05.09.2017 12:37

В первые месяцы российской агрессии на фронтах этой необъявленной войны царил настоящий хаос. Да, собственно, и линии фронта никакой тогда не было. Локальные укрепления, блокпосты, не связанные друг с другом. Разрозненные, малочисленные добровольческие подразделения, немотивированная и деморализованная регулярная армия, непоследовательные приказы командования.

То, что в этой неразберихе украинцы умудрялись оказывать сопротивление агрессору, было просто верхом героизма. Чаще всего личного, индивидуального.

25 августа 2014 года в районе Маркино батальон «Днепр-1» первым принял бой. Около 30 танков неприятеля двинулись на украинские позиции. А на вооружении украинских бойцов — только автоматы и гранатометы. Тем не менее, они сумели уничтожить 6 танков неприятеля, после чего снялись с позиций и стали отступать. Сил оказывать дальнейшее сопротивление не было. Еще один бой добровольческие батальоны приняли возле Безыменного. И тоже отступили.

Российские подразделения, а в августе 2014-го ополченцев на мариупольском направлении еще не было, открыто, остановились всего лишь в 5 км от города. Почему не двинулись дальше, что уберегло Мариуполь от захвата? Об этом - в рассказе двух бойцов полка «Азов» с позывными Боб и Сова, которые принимали непосредственное участие в обороне города.

«Это было после Иловайска. В конце августа нас перебросили в Мариуполь, а где-то 1 сентября мы оказались под Широкино.

Была команда погрузиться и выдвинуться на боевые позиции. Помнится, был такой же солнечный день, как сейчас. Очень жарко.

К тому времени, когда мы прибыли на место, уже прошли бои за Безыменное. И после этих жестоких боев у нас появилось несколько дней передышки. Мы воспользовались этим временем, чтобы укрепить позиции.

Вообще, конечно, наши тогда не имели ни малейшего представления об оборонной инженерии. Все делали очень аматорски. Вырыли яму, накрыли слябом. Окопы не сообщались между собой. Каждый был рассчитан только на троих человек.

Нас, азовцев, тогда было очень мало. Там, под Широкино, с нами были еще батальоны «Святая Мария» и «Шахтерск». Все остальные просто бежали со своих позиций. Мы же были очень мотивированы на победу.

В то время мы представляли собой пехоту. Были вооружены автоматами, пулеметами, противотанковыми гранатометами. Это, конечно, только звучит громко. В советской армии раньше было такое понятие, как эффективность оружия. Она просчитывалась по принципу, сколько бронетанковых средств может уничтожить оружие перед тем, как его самого уничтожат. Так вот, эффективность противотанковых гранатометов РПГ равнялась 0,2. Сухая математика. У нас было всего три гранатомета.

Мы заняли позиции по левому флангу, слева от новоазовской трассы. Там уже были созданы укрепления. Блиндажи представляли собой ямки, на которых лежали слябы. И все. Это, конечно, абсолютно не соответствует теории строительства оборонных сооружений. Нужны были бревна для амортизации. Блиндажи должны были быть связаны между собой. Ничего этого не было. Но это лучше, чем совсем без укреплений. В каждом окопе было по 3 человека.

Справа от нас внизу открывалась деревня Широкино. Со своих позиций мы наблюдали, как террористы накрывали огнем мирный поселок, клали снаряды прямо возле церкви.

Изначально их позиции были справа на маяке. Там стоял миномет, ЗУ, еще что-то.

Вражеской пехоты не было. Мы сидели и ждали.

И тут наш наблюдатель говорит, посмотрите, там какие-то кусты движутся на нас. Мы присмотрелись – а это танки. Три машины двигалось с левой стороны от нас. Кто-то выстрелил из гранатомета, у террористов что-то задымилось. В это время мы получаем приказ сниматься и отступать.

Но когда мы бросились к машинам, по нам открыли минометный огонь. Все залегли в «зеленку». Как только обстрел прекратился, мы бросились в КамАЗы и стали ехать очень-очень быстро прямо по подсолнухам. И тут Киндер (позывной) как закричит: «Там танк, танк!» Танков было три, а еще был БТР. Но это только с нашей стороны. Стрелять по ним нам было просто нечем. В «Азове» в то время не было даже минометов. Нашу первую ЗУСшку мы раздобудем позже. Какое-то из подразделений все-таки открыло огонь из минометов. И даже подбили БРД. Это дало возможность нам отступить.

Мы были легким пехотным соединением, и воевать было нечем....

Источник 0629.