Законопроект о реинтеграции Донбасса на финишной прямой

05.09.2017 14:49

Законопроект о реинтеграции Донбасса находится на завершающей стадии подготовки и финальных согласований.

Об этом заявил председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий, сообщает Вчасно.

По его словам, сначала он должен быть рассмотрен на заседании СНБО и только после этого будет передан в Верховную Раду.

«То есть на сегодня он еще не подан в Верховную Раду, поэтому, соответственно, не может быть включен в повестку дня», – подчеркнул Парубий.

В свою очередь представитель президента в парламенте Ирина Луценко заявила, что соответствующий законопроект представят парламенту до начала октября.