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Законопроект о реинтеграции Донбасса на финишной прямой
05.09.2017 14:49
Законопроект о реинтеграции Донбасса находится на завершающей стадии подготовки и финальных согласований.
Об этом заявил председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий, сообщает Вчасно.
По его словам, сначала он должен быть рассмотрен на заседании СНБО и только после этого будет передан в Верховную Раду.
«То есть на сегодня он еще не подан в Верховную Раду, поэтому, соответственно, не может быть включен в повестку дня», – подчеркнул Парубий.
В свою очередь представитель президента в парламенте Ирина Луценко заявила, что соответствующий законопроект представят парламенту до начала октября.
Теги: Донбасс, закон, финал, возвращение
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