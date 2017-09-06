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Боевики несут тяжелые потери на Донбассе: "оползень" и мины убили 12 человек

06.09.2017 12:34
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Боевики несут тяжелые потери на Донбассе: "оползень" и мины убили 12 человек

Несмотря на относительное затишье в зоне боевых действий на Донбассе, российские военные и боевики продолжают нести потери на оккупированной территории, передает dialog.ua.

Стало известно, что в минувший вторник боевики "ДНР" потеряли 8 человек. Позже были убиты еще трое. Информацию об этом сообщила волонтер Оксана Быкова на собственной странице в социальной сети. Она отметила, что 8 боевиков погибли в результате оползня.

СМИ напоминают, что в конце августа на Донбассе было объявлено перемирие, однако террористы постоянно нарушают его. СМИ выяснили, что командование ВСУ запретило украинским бойцам открывать огонь по террористам, разрешив им использовать ответный огонь лишь в крайних случаях.



Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, АТО, боевики, потери, ВСУ, обстрелы
 
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