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Наводнившие Донбасс якуты и буряты готовятся остаться в Донецке: "женихи" ищут якуток и молдаванок - соцсети
Наводнившие Донецк буряты и якуты готовятся пустить на Донбассе свои корни, образовав семью согласно своей этнической принадлежности, передает dialog.ua.
Предположение об этом сделали пользователи соцсетей, публикуя крайне необычное для Донбасса объявление в одной из газет города: неизвестный в возрасте 23 лет выразил желание познакомиться с девушкой, при этом желаемая национальность - якутка или молдаванка.
Пользователи считают, что столь необычное и странное объявление мог дать житель далекого Сибирского региона, которого судьба забросила на Донбасс участвовать в войне против Украины.
Сами жители Донецка пишут, что якутки на Донбассе крайне редкое явление, однако буряты и якуты мужского пола наводнили за три последних года Донбасс в качестве российских наемников. Их фото регулярно появляются в сводках с фронта.
Теги: Донецк, Донбасс, война, знакомство, ДНР, буряты
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- Боевики на Донбассе проведут военные учения синхронно с российско-белорусскими15:14
- Наводнившие Донбасс якуты и буряты готовятся остаться в Донецке: "женихи" ищут якуток и молдаванок - соцсети14:01
- В секторе "Мариуполь" боевики провоцируют ВСУ на ответный огонь13:36
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