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Архив - Донецкая область

В Донецке за четыре дня боевики «ДНР» задержали почти 600 горожан

06.09.2017 11:26
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В Донецке за четыре дня боевики «ДНР» задержали почти 600 горожан

В Донецке в период с 2 по 5 сентября, преимущественно в ночное время, боевиками «МВД ДНР» и «МГБ ДНР» проведено около 300 рейдов (места и заведения общественного отдыха). Об этом сообщает координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук на своей странице в Фейсбук, передает 62.ua.

Данные мероприятия проводились под легендой «борьбы с украинским диверсантами». Задержаны 579 человек (из них 373 чел., по состоянию на утро 06.09, были отпущены из районных отделов «полиции», остальные остаются под стражей).

При этом, например, в Куйбышевском районном отделе «полиции ДНР» «такса» за освобождение составляет 200 долларов США.



Теги: Донецк, Донбасс, полиция, МВД, задержание, ДНР, боевики, Тымчук
 
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