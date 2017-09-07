Неравнодушные люди: Добропольские активисты помогают переселенцам и развивают город

07.09.2017 10:13

Владимир и Александра ОРОС во время одной из акций по благоустройству Доброполья.

В небольшом городе Доброполье действует достаточно мощная общественная организация «Добропольский центр молодежи «ДОБРО». Вот уже семь лет ее возглавляет Владимир Орос, у которого, к тому же, имеется собственное дело. «В нашей организации есть огромный потенциал и значимое количество ресурсов, чтоб помочь реализовать любую идею», - уверяет активист.

Олимпийский год, гены и не только

- Владимир, активистами рождаются или всё же становятся? Как и почему занялся общественной деятельностью?

- Я родился в Доброполье в 1980-м Олимпийском году. Возможно, именно поэтому во мне всегда жила активность, страсть к соревнованию, стремление к победе… Впрочем, дают о себе знать и гены, и окружение… Мой дед многие годы работал на шахте, а после выхода на пенсию занимался общественной деятельностью в профсоюзном движении. Также он был одним из создателей музея шахты «Алмазная».

Что-то передалось и мне: в школе я был одно время старостой класса, в институте - старостой группы. Постоянно участвовал в различных культурных и спортивных мероприятиях.

Благодаря Интернету в 2008 году узнал про возможности общественных организаций в Украине. На тот момент стала популярная социальная сеть Вконтакте, где один из уроженцев Доброполья создал группу города. Началось обсуждение местных проблем, подтянулась активная молодежь. В какой-то момент решили собраться в реале и обсудить возможности, которые предоставляют общественные объединения, чтоб привлечь дополнительное финансирование на молодежные проекты в городе.

В марте того же 2008-го Владимир Тимошенко (шахтер, который увлекается WEB-дизайном) создал городской сайт, а главное - удобный форум для общения горожан. В течение двух лет это была коммуникационная площадка, где местные жители обсуждали различные вопросы и старались их реализовать, или же донести до городских властей.

ОО «Добропольский центр молодежи «ДОБРО» это:

тренинги для громады, дубкроссинг,

арт-фестивали, творческие вечера, занятия с детьми и многое другое…

- Как и почему появился ОО "ДЦМ "ДОБРО"?

- Благодаря знакомству с Натальей Датченко (координатор украинского фонда социальных инвестиций в Донецкой и Луганской областях), я стал участником молодежного тренинга в Сумах. Тогда и началось моё увлечение общественной жизнью. В 2010-м появилась ОО «Добропольский центр молодёжи «ДОБРО», целью которой стало создание в Доброполье молодежного центра. Через пять лета эта цель-мечта была воплощена в жизнь, а в этом году мы имеем уже полноценный и полностью оснащенный молодежный центр, благодаря поддержке ЮНИСЕФ.

Состав команды менялся, а опыт нарабатывался и совершенствовался. Первым успехом участия в грантовых конкурсах стал воплотившийся в жизнь проект фестиваля уличной музыки малых шахтерских городов «ТЕРРИКОНФЕСТ». В итоге мы получили базу для репетиций. Активно тогда участвовали в реализации проекта Сергей Погорелов, Дмитрий Халява, Янна Новохатько, Владимир Задерий, Артем Пасечник. Большую поддержку оказали городские власти и компания ДТЭК.

Приняв участия в различных тренингах, я понял, что таких знаний нашему городу очень не хватает. И решили реализовать небольшой проект «Школа волонтеров». Совместно с отделом молодежи Добропольского горсовета была проведена серия тренингов для юных активистов. Затем каждый мог уже с полученными знаниями реализовать свои идеи. Тренинги проходили в центральной библиотеке, которая на несколько лета стала главной площадкой для действий нашей организации... Там же я и познакомился со своей будущей женой Александрой, которая сейчас возглавляет молодежное направление в ОО "ДЦМ "ДОБРО".

Как «ДОБРО» и ВПЛ поддерживали друг друга

- Где застал тебя 2014-й? Как повлиял на деятельность вашей организации?

- Мы с женой жили на тот момент в Донецке… Как и многие, летом уехали оттуда (перебрались в моё родное Доброполье), чтоб переждать то, что казалось, будет недолгим… Но… Уже осенью ДонНУ переехал в Винницу, и Александра перевелась (единственной из всей группы!) в данный вуз. Нам удалось вывезти последние вещи, а также несколько сумок с молодыми дубками (о нашем проекте Дубcrossing можно почитать на сайте http://dubcrossing.org/), и обосноваться на новом-старом месте.

К тому времени мы уже активно включились в гуманитарную деятельность и организовали на базе магазина «Суперканц» гуманитарный штаб, который помогал родителям с маленькими детьми, а в последствии - всем нуждающимся переселенцам. Впоследствии была создана отдельная организация, включающая в себя несколько штабов в трех районах Донецкой области. Благодаря слаженной работе команды из более чем 20 волонтеров, удалось избежать гуманитарного кризиса и привлечь в регион помощи более чем на 4 миллиона гривен.

При поддержке Международной организации по миграции в Украине мы устроили бизнес-тренинги для ВПЛ и местного населения с последующей выдачей оборудования для запуска собственного дела. Координатором проекта стала Виктория Зубкова, которая совместила в себе опыт чиновника и общественного деятеля. Более 200 человек в итоге победители и реализовали свои бизнес-идеи. Впоследствии некоторые из них побеждали и в других конкурсах на более крупные суммы, и теперь являются успешными предпринимателями.

Ряды нашей организации пополнились активными ВПЛ, которые помогали работе гуманитарного штаба, в раздаче помощи, а также различных тренингах и акциях… В данное время мы уходим от разделения на местных и переселенцев - государство обеспечивает достаточной помощью нуждающихся, есть множество грантовых программ. Активные переселенцы, которые помогали нам именно в гуманитарном штабе (Надежда Прасова, Сергей Калинин), уже нашли себя в другой сфере, Надежда работает в международной организации, а Сергей создал свою общественную организацию.

В нашей команде и сейчас есть переселенцы, но они уже больше работают над проектами развития - от английского клуба до организации бизнес тренингов.

Воплотили в жизни три десятка проектов

- Расскажи о наиболее ярких проектах "ДЦМ "ДОБРО".

- С конца 2016-го мы вернули деятельность организации в прежнее русло (а наша основная цель - развитие человеческого потенциала, человеческих ресурсов в нашем родном городе, объединение громады, совместная работа на благо Доброполью), стали уделять больше внимания молодежи. В дальнейшем рассчитываем передать полученные знания и опыт тем, кто хочет развивать город и развиваться сам, участвовать в тренингах, а также международных стажировках. Тем более, сейчас в организации есть огромный потенциал и значимое количество ресурсов, чтоб помочь реализовать любую идею.

Нам по душе небольшие проекты, направленные на реализацию культурных или экологических идей. Так, благодаря, поддержке фонда Гейнриха Бьоля удалось реализовать на грани боевых действий 2014-го арт-фестиваль «Твоя АРТерритория», который прошел в городе Белицкое. Он стал ярким воспоминанием того страшного лета, когда из уже захваченного Донецка к нам приехал фотограф Андрей Парахин, и остался работать в местном ДК, так как возвращаться было уже некуда…

Интересен и экопроект Дубcrossing (международное движение по озеленению). Весной 2010-го я прогуливался по территории народного музея в Пирогово и нашел желудь, который уже начинал пускать корни. Это был первый дуб, с которого всё и началось. Высадил его в цветочный горшок в Доброполье, а через год - в грунт… Потом решил, что может быть интересно, собрать желуди с исторических мест или получить их от интересных людей. Идея пустили корни не только во мне….

За семь лет было реализовано более трёх десятков социальных проектов. И в каждом – своя изюминка. Гордимся тем, что удалось сделать молодежный центр (был открыт 22 июля). У нас есть теперь еще одно помещение, где действует детский центр.

К созданию нашего центра причастны не только местные общественные активисты («Добро», «Творцы истории», «Верность» и «Центр муниципального развития»), но и местные государственные чиновники, представители бизнеса. Например, помещение нам предоставила компания ДТЭК (в здании Дворца Культуры шахты «Добропольская»), городская власть поддержала инициативу своим решением, а ремонт осуществляли активисты четырех общественных организаций.

В центре проводят репетиции различные творческие коллективы, организовывают кинопросмотры, сборы английского клуба, проводят тренинги, семинары, экспертные встречи.

Также мне удалось получить грант от Программы развития ООН (200 тысяч гривен) и открыть с его помощью первое в городе Доброполье арт-кафе «Троллейбус». Здесь можно послушать приятную музыку, провести мастер-класс, литературный вечера, поесть, выпить чай или кофе. Алкоголя - нет. Зато есть масса теплого общения и особая душевная атмосфера. В планах - развивать историческую составляющую. К примеру, установить старый городской троллейбус на летней площадке, использовать в интерьере фотографии Доброполья прошлых лет.

Две главные проблемы

По словам Владимира Ороса, местная власть в курсе большинства городских проблем, поэтому последний год стало меньше консультаций с общественностью, и больше различных сюрпризов в виде новых арт-объектов.

«Активисты в различных сферах достаточно много времени тратят на улучшение комфорта в городе, те же лидеры ОСМД улучшают придомовую территорию и украшают свои дома, тем самым делая город более ярким, - отмечает глава ОО «ДОБРО». - Но остаются две главные проблемы - привлечение инвестиций (не грантовых средств, а именно инвестиций) и создание новых рабочих мест. Благоустройство города надо постоянно поддерживать, равно как социальные объекты, которые город принял на свой баланс. А для этого необходимо увеличивать бюджет в разы».

Активист считает, что властям Доброполя необходимо больше информировать жителей о тех или иных своих шагах, разъяснять их, прислушиваться к громаде.

«Год назад мы достаточно эффективно начали диалоги с властью в формате Urban Space. Многие социальные проекты, которые реализовались в городе, были озвучены именно на подобных встречах. Хотелось бы возобновить данный процесс», - отмечает Владимир Орос

Беседовал Андрей КРИВЦУН.