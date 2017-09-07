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Прихожане на Донбассе подняли бунт против попов УПЦ МП
Как стало известно, местные жители отказываются молиться под надзором попов Московского патриархата.
Сообщается, что инцидент произошел в одном из немногих украинских храмов на Донбассе, Свято-Сретенском соборе в прифронтовой Константиновке. Выяснилось, что на него положили глаз московские попы и пытаются прибрать его к рукам, пишет Знай.
Люди заявляют, что не хотят молиться под присмотром служителей Московского патриархата, поскольку хорошо на своей шкуре прочувствовали деятельность попов, которые во времена оккупации призвали паломников записываться в так называемое «ополчение».
«Мы хорошо видели, что в храмах были склады оружия, и поэтому община четко решила, что этот храм будет нести только мир и будет молиться за свою землю, за Украину», — подчеркнул настоятель Свято-Сретенского собора УПЦ КП протоиерей Константин Кузнецов.
В связи с этим, прихожане проголосовали за переход к Киевскому патриархату, с чем никак не может смириться противоположная сторона.
Примечательно, что в ходе судебных разбирательств, суд стал на сторону Московского патриархата.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Донбасс, Константиновка, церковь, бунт
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