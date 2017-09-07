Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Прихожане на Донбассе подняли бунт против попов УПЦ МП

07.09.2017 09:58
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Прихожане на Донбассе подняли бунт против попов УПЦ МП

Как стало известно, местные жители отказываются молиться под надзором попов Московского патриархата.

Сообщается, что инцидент произошел в одном из немногих украинских храмов на Донбассе, Свято-Сретенском соборе в прифронтовой Константиновке. Выяснилось, что на него положили глаз московские попы и пытаются прибрать его к рукам, пишет Знай.

Люди заявляют, что не хотят молиться под присмотром служителей Московского патриархата, поскольку хорошо на своей шкуре прочувствовали деятельность попов, которые во времена оккупации призвали паломников записываться в так называемое «ополчение».

«Мы хорошо видели, что в храмах были склады оружия, и поэтому община четко решила, что этот храм будет нести только мир и будет молиться за свою землю, за Украину», — подчеркнул настоятель Свято-Сретенского собора УПЦ КП протоиерей Константин Кузнецов.

В связи с этим, прихожане проголосовали за переход к Киевскому патриархату, с чем никак не может смириться противоположная сторона.

Примечательно, что в ходе судебных разбирательств, суд стал на сторону Московского патриархата.

 

Источник: http://from-ua.com 



Теги: Донбасс, Константиновка, церковь, бунт
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх