Прихожане на Донбассе подняли бунт против попов УПЦ МП

07.09.2017 09:58

Как стало известно, местные жители отказываются молиться под надзором попов Московского патриархата.

Сообщается, что инцидент произошел в одном из немногих украинских храмов на Донбассе, Свято-Сретенском соборе в прифронтовой Константиновке. Выяснилось, что на него положили глаз московские попы и пытаются прибрать его к рукам, пишет Знай.

Люди заявляют, что не хотят молиться под присмотром служителей Московского патриархата, поскольку хорошо на своей шкуре прочувствовали деятельность попов, которые во времена оккупации призвали паломников записываться в так называемое «ополчение».

«Мы хорошо видели, что в храмах были склады оружия, и поэтому община четко решила, что этот храм будет нести только мир и будет молиться за свою землю, за Украину», — подчеркнул настоятель Свято-Сретенского собора УПЦ КП протоиерей Константин Кузнецов.

В связи с этим, прихожане проголосовали за переход к Киевскому патриархату, с чем никак не может смириться противоположная сторона.

Примечательно, что в ходе судебных разбирательств, суд стал на сторону Московского патриархата.

Источник: http://from-ua.com