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Грымчак: Россия прекращает финансирование «ЛДНР»
Юрий Грымчак, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий, заявил о том, что Россия полностью прекратила финансирование «Луганской народной республики» и «Донецкой народной республики», сообщает replyua.net со ссылкой на Апостроф.
«Руководство России не закладывает расходы на народные республики в бюджете на 2018 год. Бюджетный процесс же во всех странах плюс-минус одинаково идет. В России он также происходит сейчас», - подчеркнул Грымчак. По его словам, ранее самопровозглашенные «республики» финансировались только из скрытых средств России, но уже имеются подтверждения того, что в 2018 году Кремль откажется финансировать временно оккупированные территории, поскольку у РФ остается все меньше ресурсов, и власти уже не могут находить дополнительные средства для поддержания Донбасса.
Грымчак отметил, что четыре года назад в резервном фонде РФ было 230 миллиардов долларов, однако сегодня резервный фонд полностью опустошен. «Их заместитель министра финансов сказал, что до конца года они полностью исчерпают Резервный фонд. И чтобы хоть как-то это скрыть, они решили объединить Резервный фонд и Фонд национального благосостояния», - добавил замминистра.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, финансирование, ДНР, ЛНР
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