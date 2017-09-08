Главная / Новости / Донецкая область / Известный российский актер отреагировал на слухи о своей гибели в зоне АТО
Последние новости раздела
- Выпускник Мариупольского вуза стал одним из десяти посланников доброй воли ООН в Украине16:50
- НА ПЛЯЖЕ В МАРИУПОЛЕ ЖЕНЩИНУ УДАРИЛИ КИРПИЧОМ ПО ГОЛОВЕ РАДИ МОБИЛЬНИКА14:10
- Мэр Славянска станет шеф-поваром: приготовит на 200 человек плов и бограч09:50
- Известный российский актер отреагировал на слухи о своей гибели в зоне АТО20:15
- В Україні хочуть створити ще один Пенсійний фонд: що треба знати (відео)18:46
- Сотрудниц мариупольского музея подозревают в передаче картин в оккупированный Крым17:35
- Викрадення українського журналіста: вдалося вивідати важливу інформацію16:53
- КАК ЖИТЕЛИ ДОНБАССА БОЕПРИПАСЫ ЧЕРЕЗ БЛОКПОСТЫ ПЕРЕВОЗЯТ16:43
- Превью матча «Донбасс» – «Кременчук»16:00
- Мужчина кормил "крокодилом" мариупольцев13:45
Известный российский актер отреагировал на слухи о своей гибели в зоне АТО
08.09.2017 20:15
Актер и мать опровергли слухи.
Российский актер Анатолий Пашинин, слухи о гибели которого в зоне АТО на Донбассе распространили СМИ террористов, вышел на связь с журналистами, передает Хроника.инфо со ссылкой на Обозреватель.
"Со мной все хорошо. Приказа командования умереть у меня не было, так что все в порядке, я жив", – сказал актер.
Ранее информация о гибели актера появилась на одном из сайтов боевиков. Его распространил террорист "ДНР", писатель Захар Прилепин.
Позже источники в "руководстве силовых структур" так называемой Донецкой Народной Республики якобы подтвердили гибель Пашинина, сообщил российский "Ридус".
Позже в батальоне актера опровергли данную информацию. Мать Пашинина также ответила на вопрос о якобы гибели сына.
Теги: Донбасс, война, актер, АТО
Читайте также:
- Заявление Суркова, объявление "Малороссии"…Россия готовит государственный переворот в Украине, - Мирослав Гай
- Эксперты не исключают возможность мятежа и переворота
- Волонтер Касьянов: "Если в ходе войны ситуация на фронте значительно ухудшится, у нас может появиться свой Наполеон"
- "Заслуживают нормального детства" - британский актер Орландо Блум рассказал о поездке на Донбасс
- Быстрицкая спасала донецких, а Этуш освобождал Моспино
- Российский актер Пашинин пояснил, почему воюет на стороне ВСУ
- Жители Луганщины перейдут на солнечную энергетику17:51
- Выпускник Мариупольского вуза стал одним из десяти посланников доброй воли ООН в Украине16:50
- Полиция изъяла у жителя Лисичанска 1 кг марихуаны16:06
- НА ПЛЯЖЕ В МАРИУПОЛЕ ЖЕНЩИНУ УДАРИЛИ КИРПИЧОМ ПО ГОЛОВЕ РАДИ МОБИЛЬНИКА14:10
- Как водолазы-саперы разминируют реки в зоне АТО13:34
- Мэр Славянска станет шеф-поваром: приготовит на 200 человек плов и бограч09:50
- Для России непомерно выросла цена прайса на содержание “ЛДНР”09:30
- Директор профлицея на Луганщине брал взятки за трудоустройство07:34
- Известный российский актер отреагировал на слухи о своей гибели в зоне АТО20:15
- В Україні хочуть створити ще один Пенсійний фонд: що треба знати (відео)18:46
- Страны Балтии попросили не называть их "бывшими советскими республиками"22:32
- Турка, избившего девушку за шорты, арестовали на три года22:10
- «Титушки» с ножами нападают на активистов, ждущих Саакашвили21:51
- Взрыв в центре Киева: в сети рассказали, благодаря кому выжили ребенок с женщиной21:31
- Дополнительный отпуск появится у украинцев21:09
- В Раде придумали, как защитить инвесторов строящегося жилья20:50
- Назван соперник Путина, который реально угрожает его власти20:30
- 8 САМЫХ ГРЯЗНЫХ ВЕЩЕЙ В ДОМЕ И КАК ИХ ПРАВИЛЬНО ЧИСТИТЬ20:10
- Выборы и бюджет: О чем президент беседовал с нардепами на даче19:50
- Стало известно, кто будет определять цену на купленный Украиной у России газ19:31
- 8 САМЫХ ГРЯЗНЫХ ВЕЩЕЙ В ДОМЕ И КАК ИХ ПРАВИЛЬНО ЧИСТИТЬ20:10
- Выбор первой посуды для малыша15:09
- Хрущев: Заговор против отца возглавлял именно Брежнев12:55
- ПОДНИМИТЕ МНЕ ВЕКИ: КАК ПРОСЫПАТЬСЯ РАНЬШЕ ОСЕНЬЮ, КОГДА НЕТ ЖЕЛАНИЯ?12:10
- Экспертный совет: Какой курс доллара увидят украинцы к концу года?11:10
- Органы 13-летней британской школьницы пересадили восьми разным пациентам08:41
- Врачи рассказали, как оградить себя от заражения сальмонеллой08:30
- Причины появления горечи во рту21:33
- Астрологический прогноз на 9-15 сентября20:30
- Смертельный грипп "Мичиган" в Украине: врач рассказал о симптомах и осложнениях19:15
- Потужна атака ЗСУ: у бойовиків Путіна погані новини
- Грымчак: Россия прекращает финансирование «ЛДНР»
- У Путина уже прокомментировали план Порошенко о введении миротворцев на Донбасс
- Прихожане на Донбассе подняли бунт против попов УПЦ МП
- Коллективный принцип счетчика: украинцев ждут скандалы с соседями
- Стрілянина в Києві: ким виявилися потерпілі
- Стало відомо, де лідер КНДР ховає свої мільярди
- «Мина» от Кремля под видом «миротворцев»
- Известный российский актер отреагировал на слухи о своей гибели в зоне АТО
- В Україні хочуть створити ще один Пенсійний фонд: що треба знати (відео)