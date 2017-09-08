Превью матча «Донбасс» – «Кременчук»

08.09.2017 16:00

В пятницу 8 сентября на дружковской Ледовой арене "Альтаир" состоится первый матч нового сезона Украинской хоккейной лиги. В стартовой встрече сойдутся финалисты минувшего чемпионата – "Донбасс" примет "Кременчук".



В течение всего прошлого сезона именно эти команды боролись за первое место, которое по итогам регулярного чемпионата осталось за "горожанами". Преимущество кременчужане получили благодаря тому, что одно свое поражение от "Донбасса" они потерпели лишь в овертайме, поэтому команда Дмитрия Пидгурского и оказалась в турнирной таблице выше при итоговом равенстве очков. Получается, что в личных встречах "Кременчук" набрал 13 очков, а "Донбасс" – 11. При этом общий процент выигранных в чемпионате матчей у донецкой команды оказался выше, как и разница забитых/пропущенных шайб.



Также именно "Донбасс" и "Кременчук" – лучшие команды чемпионата по статистическим показателям. Будущие соперники по финалу на двоих могут похвастаться лучшим большинством и лучшим меньшинством, наибольшим количеством заброшенных и наименьшим количеством пропущенных шайб, ну и, само собой, – наибольшим количеством побед и наименьшим – поражений.



Плей-офф же команды провели по-разному: "Кременчук" в своем полуфинале без особого сопротивления разбил киевские "Дженералз" (4:0 в серии с общим счетом 29:4). Дончане провели всего на один матч больше, однако легко в противостоянии с "Кривбассом" не было: после уверенной победы в первом матче со счетом 4:0, вторая встреча на льду "Альтаира" вполне могла закончиться поражением дончан, однако за 3 минуты до конца встречи дончане смогли сравнять счет, после чего вырвали победу в овертайме.



То, что не удалось сделать во втором матче, криворожане сделали в третьем и благодаря реализации своих моментов, а также уверенной игре Андрея Бесхлебного одержали победу со счетом 4:3. После этого дончане смогли собраться и одержать две победы в двух матчах с общим счетом 8:2.



Финальная серия также вышла напряженной: шесть матчей, в которых команды забросили 26 шайб (14:12 в пользу "Донбасса") и итоговая победа, добытая в третьем периоде.



Успели команды сыграть и в новом сезоне – на турнире Donbass Open Cup подопечные Сергея Витера смогли "всухую" обыграть команду Александра Савицкого.



Какая из команд начнет новый сезон УХЛ с мажорной ноты, узнаем уже в эту пятницу. Напомним, что приобрести билеты на эту встречу можно в кассах "Альтаира". Онлайн-трансляция этой встречи будет доступна на телеканале XSPORT и спортивном портале XSPORT.ua.