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Восток оккупируют 6 тыс. военных РФ и 40 тыс. местных боевиков, — Селезнев
10.09.2017 18:04
По данным офицера управления по связям с общественностью Вооруженных сил Украины Владислава Селезнева, на востоке страны находятся около 6 тыс. российских военных,— заявил он в эфире «Радио Свобода».
«Еще около 40 тысяч человек находятся в составе двух армейских корпусов ополченцев Донбасса. Фактически они выполняют роль оккупационных войск на территории Украины», — сообщил он.
Тем временем, Украина показала закон о возвращении Донбасса западным партнерам. Сейчас ведутся консультации с ФРГ, США и Францией, после чего документ направят в Раду.
Источник: hubs.ua
Теги: Россия, Донбасс, военные, Восток
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