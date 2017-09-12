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Бердянскому пограничнику дали 13 лет тюрьмы за борьбу с террористами
Бердянского пограничника Сергея Колмогорова признали виновным в умышленном убийстве и превышении служебных полномочий. Боец в 2014 году открыл огонь по автомобилю, не пожелавшему остановиться на блокпосту.
Сообщает портал АНТИКОР со ссылкой на СМИ.
Дело бердянского пограничника, который в 2014 году стал одним из участников смертельного инцидента на блок-посту в районе Мариуполя, создает дурнопахнущий прецедент для всей страны, противостоящей внешней агрессии. Гражданский суд над военным, ни одной прямой улики против обвиняемого и ужасный приговор в виде 13 лет лишения свободы от судов двух инстанций. Под ударом не только судьба Сергея Колмогорова, но и большинства украинских солдат .
Старший солдат бердянского пограничного отряда, принимавший участие в боях под Новоазовском и других сражениях с пророссийскими боевиками, девятого сентября 2014 года совершал дежурство на блок-посту в районе Мариуполя. В вечернее время военнослужащие заметили неподалеку от береговой линии легковой автомобиль. Передняя часть транспортного средства была повернута в сторону моря, и водитель периодически моргал фарами, возможно передавая какие-то сигналы.
Через некоторое время машина направилась непосредственно в сторону блок-поста. На требование военных притормозить для проверки документов – водитель неожиданно нажал на газ и пошел на прорыв. Дежурный офицер приказал остановить нарушителя. Но на предупредительные выстрелы военных транспортное средство только увеличило скорость. Тогда были произведены выстрелы по автомобилю. В результате стрельбы погибла пассажирка, находившаяся на переднем сидении. Кроме нее и водителя в салоне больше никого не было. Последний, уроженец Донецка, не пострадал.
Следствие выявило, что одновременно огонь вели девять человек. Экспертиза так и не смогла определить: какой именно снаряд привел к смертельным травмам. Но дело-таки перевели в суд. И главным подозреваемым оказался бердянец Сергей Колмогоров, которому по гражданскому УК вменили в вину умышленное убийство и превышение должностных полномочий. По версии обвинения именно он ближе всего находился к месту, откуда предположительно был произведен фатальный выстрел.
Стоит отметить, что водитель автомобиля после нескольких допросов и свидетельств скрылся в России и ни на одном заседании больше не присутствовал.
Тем временем Приморский суд Мариуполя, несмотря на отсутствие прямых доказательств вины бойца, выполнявшего военное задание в период проведения АТО, огласил приговор в виде 13 лет заключения. Апелляция, состоявшаяся вчера в том же Мариуполе, ужасный вердикт оставила в силе.
Сторона защиты намерена обращаться в кассационный суд.
Стоит отметить, что вчера поддержать Сергея Колмогорова в Мариуполь отправились ветераны АТО из Бердянска. Кровожадность Фемиды и безапелляционность по отношению к украинскому военному гражданской коллегии судей не только удивила, но и всех подвела к перспективе реальной опасности.
Украинские воины вроде Сергея Колмогорова, рискующие жизнями на фронте и в зоне АТО, следом могут поплатиться свободой решением украинского правосудия. За выполнение долга перед Родиной, следованию воинскому уставу, как оказалось, большинство может предстать перед гражданским судом, который к военным более беспощаден, чем к представителям криминального мира.
Процесс уже создает опасный прецедент. Если приговор не отменят в кассации – последствия скандального для вооруженных сил Украины могут быть самыми непредсказуемыми.
Теги: Донбасс, Мариуполь, суд, пограничники
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