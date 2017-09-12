"Другого варианта развития событий для Российской Федерации кроме как уйти из Донбасса и Крыма, нет", - Грымчак заявил, что Кремль останавливает финансирование "ДНР" и "ЛНР", а их главари ищут жилье под Москвой, в Ростове и Абхазии

12.09.2017 08:56

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПО Украины Юрий Грымчак сделал очередное заявление о том, что санкции будут сняты с России после того, как будет восстановлена территориальная целостность Украины. Про это информирует "Диалог.UA", ссылаясь на "Громадське радіо".

"Мы видим, что другого варианта развития событий для Российской Федерации, кроме как уйти, нет. Содержание ОРДЛО становится чрезвычайно дорогим удовольствием для имперских амбиций России. Я могу сказать, что в следующем году они фактически останавливают финансирование ОРДЛО", - сказал он.

"На сегодняшний день позиция Украины, что санкции будут сняты после того, как будет восстановлена территориальная целостность Украины. Между прочим, это положение есть в законе, который проголосован Конгрессом и Сенатом США, и его подписал президент Трамп. Это включает в себя не только отдельные районы Луганской и Донецкой области, но и Крым", - отметил чиновник. "Я говорил, что, по большому счету, Россия никогда не претендовала на то, чтобы включить в свой состав территории Луганской и Донецкой областей.

У нас есть так называемый протокол по выполнению Минских договоренностей. Он был подписан 12 февраля 2015 года, и там в пункте 10-м расписано о выводе иностранных войск, выводе наемников и разоружении боевиков", - говорит он. "Стратегическое решение принято давно. Но именно сейчас складывается такая ситуация, что в России не остается другого шанса, чем выходить оттуда.

Есть определенные признаки: руководство "ЛДНР" начинает искать жилье под Москвой, в Ростове, в Абхазии - готовятся к эвакуации. Причем наиболее разумные уже эвакуировались. Я местный, я знаю тех, кто уже давно пользуется жильем под Москвой. Я еще говорил, что, возможно, этой осенью будет последняя попытка дестабилизировать Украину изнутри, потому что военным путем решить те задачи, которые ставились, им не удалось", - резюмировал политик.