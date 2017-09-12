- "Киев готовится к войне! Прямое объявление геноцида", - Захарченко не на шутку распереживался из-за закона о деоккупации и ввода миротворцев. ВИДЕО07:29
- Казак-сепаратист минировал окрестности Мариуполя19:57
- ИЗ-ЗА АФРИКАНСКОЙ ЧУМЫ СВИНЕЙ НА ДОНБАССЕ ОГРАНИЧЕНО ДВИЖЕНИЕ АВТОТРАНСПОРТА19:11
- В Мариуполе взорвалась квартира, погиб мужчина17:01
- В ПОКРОВСКЕ БОРЮТСЯ С ДОЛЖНИКАМИ СОВЕТСКИМИ МЕТОДАМИ11:33
- Позиции ВСУ в секторе "Мариуполь" боевики обстреляли из минометов11:23
- Восток оккупируют 6 тыс. военных РФ и 40 тыс. местных боевиков, — Селезнев18:04
- АКЦІЯ ВІДЧАЮ: ПІВСОТНІ АКТИВІСТІВ САМОТУЖКИ ВЗЯЛИСЯ ЗА РЕМОНТ ТРАСИ "МАРІУПОЛЬ – ЗАПОРІЖЖЯ"14:47
- В Добропільському районі йде битва за урожай14:07
- Российские военные покидают Донбасс и уничтожают документы13:48
"Киев готовится к войне! Прямое объявление геноцида", - Захарченко не на шутку распереживался из-за закона о деоккупации и ввода миротворцев. ВИДЕО
Кремлевскому ставленнику, главарю террористической "ДНР" Александру Захарченко очень сильно не нравится ни украинский законопроект о деоккупации Донбасса, ни идея о вводе миротворцев на оккупированную территорию. Об этом он заявил в интервью российским СМИ, передает "Диалог.ua".
Комментируя ввод миротворцев на Донбасс, он выступил резко против появления "голубых касок" на всей территории Донбасса. "Они подразумевают вариант Косово, Хорватии, мы же подразумеваем охрану миссии ОБСЕ", - заявил главарь террористов, выдав тем самым себя с головой. "Киеву нужно жизненно необходимо просто забрать всю территорию, взять под контроль границу, ввести какие-то войска", - пожаловался он, признав тем самым, что появление миротворцев на Донбассе будет означать прекращение "помощи" от РФ, и, как следствие, исчезновение кровавых "республик".
Больше, чем миротворцы, Захарченко пугает украинский закон о деоккупации Донбасса. Он разразился страшилками о документе. "Деоккупация предусматривает смерть тех, кто голосовал на "референдуме", голосовал за "главу", "народный совет"… прямое объявление геноцида на этой территории", - начал нести чушь террорист, отметив, что Киев активно готовится к военной деоккупации Донецкой и Луганской областей.
Теги: Донбасс, Киев, Российская Федерация, геноцид, ОБСЕ, ДНР, ЛНР, Захарченко, миротворцы, деоккупация
- Чего хочет добиться Россия введением Миссии ООН на Донбасс на своих условиях: стали известны 5 ключевых целей Путина
- “Грохнут свои: в “республиках” давно недовольны - или ГРУшники, или ФСБшники замочат как свидетелей”, - украинцы в ожидании конца Захарченко и Плотницкого
- “Кремль начал переобуваться конкретно! Готовимся к кровавой бойне”, – инициатива Путина вызвала резонанс в Донецке
- Все будет Украина: пропагандисты Кремля рассказали о будущем Донбасса – боевиков “Л/ДНР” ждет печальный исход
- Осталось уговорить королеву: фельдмаршал всея “ДНР” Захарченко сделал “первое и последнее предложение” украинцам
- Кремль начал сливать "ЛНР" и "ДНР": террористы издали указ о неограниченном допуске ОБСЕ к оккупированному Донбассу
- "Киев готовится к войне! Прямое объявление геноцида", - Захарченко не на шутку распереживался из-за закона о деоккупации и ввода миротворцев. ВИДЕО07:29
- Казак-сепаратист минировал окрестности Мариуполя19:57
- ИЗ-ЗА АФРИКАНСКОЙ ЧУМЫ СВИНЕЙ НА ДОНБАССЕ ОГРАНИЧЕНО ДВИЖЕНИЕ АВТОТРАНСПОРТА19:11
- В Мариуполе взорвалась квартира, погиб мужчина17:01
- В ПОКРОВСКЕ БОРЮТСЯ С ДОЛЖНИКАМИ СОВЕТСКИМИ МЕТОДАМИ11:33
- Позиции ВСУ в секторе "Мариуполь" боевики обстреляли из минометов11:23
- Восток оккупируют 6 тыс. военных РФ и 40 тыс. местных боевиков, — Селезнев18:04
- АКЦІЯ ВІДЧАЮ: ПІВСОТНІ АКТИВІСТІВ САМОТУЖКИ ВЗЯЛИСЯ ЗА РЕМОНТ ТРАСИ "МАРІУПОЛЬ – ЗАПОРІЖЖЯ"14:47
- В Добропільському районі йде битва за урожай14:07
- Российские военные покидают Донбасс и уничтожают документы13:48
- "Киев готовится к войне! Прямое объявление геноцида", - Захарченко не на шутку распереживался из-за закона о деоккупации и ввода миротворцев. ВИДЕО07:29
- Виталий Лялька – игрок ХК «Донбасс»22:50
- Дженнифер Лоуренс появится в "Людях Икс: Темный феникс"22:38
- Как родители своими руками делают детей больными22:10
- Появилась реакция Грузии на возвращение Саакашвили в Украину21:50
- Журналіст: поки ми захопились цирком із Саакашвілі, Меркель викрутила руки Путіну щодо миротворчої місії21:35
- Вместо молока украинцам продают «белую жидкость»21:20
- В УКРАИНЕ СНОВА ПОДОРОЖАЮТ ЛЕКАРСТВА21:10
- Путин уже согласен на миротворцев не только на линии разграничения20:50
- Доступные методы повышения иммунитета в домашних условиях20:38
- Как родители своими руками делают детей больными22:10
- Доступные методы повышения иммунитета в домашних условиях20:38
- Вечная мерзлота высвобождает смертельные вирусы16:04
- Эти комнатные растения вредны для человека15:35
- Ученые изобрели конфеты молодости и счастья12:28
- Эксперты рассказали о пользе и вреде кефира перед сном09:18
- Семь событий, которые предупреждают вас о переменах к лучшему08:14
- Как стать счастливее: совет для каждого знака Зодиака07:50
- Як позбутись підшкірних вугрів?07:28
- 5 советов по подготовке автомобиля к осени22:31
- Батальон «Донбасс» перешел на сторону Саакашвили
- Российские военные покидают Донбасс и уничтожают документы
- Журналіст: поки ми захопились цирком із Саакашвілі, Меркель викрутила руки Путіну щодо миротворчої місії
- Для России непомерно выросла цена прайса на содержание “ЛДНР”
- Слава будущему президенту Украины: как львовяне встретили Саакашвили
- Экспертный совет: Какой курс доллара увидят украинцы к концу года?
- Аналитик: забудьте о летальном оружии и помощи союзников, если у нас нет границы, то нет и чего защищать от агрессора
- Экс-нардеп выдал тайну Верховной Рады
- Украинский фермер засеял коноплей 520 га и выращивает ее легально
- Как изменится старость украинцев: главные поправки в пенсионное законодательство