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Новый "груз 200": в "ДНР" ликвидировали пропавшего 18 лет назад без вести на Северном Кавказе террориста Борисова
12.09.2017 15:49
8 сентября 47-летний российский террорист Красимир Борисов из Челябинска был убит на Донбассе. В “ДНР” он был инструктором наемников и членом “спортивного клуба армии МО ДНР”. На сайте “Миротворец” указано, что родной город Борисова - Чекагинск (Челябинск), в 1996 году он окончил школу No41, передает “Диалог.UA”.
Его фамилия также значится на сайте “Центра гражданского содействия розыску пропавших без вести (ЦГСР) на Северном Кавказе при Миротворческой миссии имени генерала Лебедя (ММГЛ)”, где указано, что Красимир Борисов пропал без вести в 1999 году. Перед исчезновением Борисов формировал команду в Дагестан.
“Миротворец” не исключает, что наемник “ДНР” Борисов и пропавший без вести К. Борисов в 1999 году один и тот же человек.
Теги: Россия, Донбасс, ликвидация, Дагестан, террорист, ДНР
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