Пономарь: Американский кнут и немецкая морковка меняют позицию Путина по миротворцам на Донбассе

12.09.2017 09:55

Политолог и популярный блогер Олег Пономарь прокомментировал согласие российского президента Владмира Путина на размещение миротворцев ООН на всей территории ОРДЛО. Об этом Пономарь написал на своей странице в Фейсбук, сообщает 62.ua.

“Как мы с вами и прогнозировали, американский кнут и немецкая морковка делают свое дело. После разговора с Меркель по телефону: Путин допускает размещение миротворцев ООН не только на линии разграничения на Донбассе, но и по всей территории”, - отметил Пономарь.