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Пономарь: Американский кнут и немецкая морковка меняют позицию Путина по миротворцам на Донбассе

12.09.2017 09:55
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Пономарь: Американский кнут и немецкая морковка меняют позицию Путина по миротворцам на Донбассе

Политолог и популярный блогер Олег Пономарь прокомментировал согласие российского президента Владмира Путина на размещение миротворцев ООН на всей территории ОРДЛО. Об этом Пономарь написал на своей странице в Фейсбук, сообщает 62.ua.

“Как мы с вами и прогнозировали, американский кнут и немецкая морковка делают свое дело. После разговора с Меркель по телефону: Путин допускает размещение миротворцев ООН не только на линии разграничения на Донбассе, но и по всей территории”, - отметил Пономарь.



Теги: США, Донбасс, Путин, Германия, Российская Федерация, ООН, ДНР, ЛНР, миротворцы
 
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