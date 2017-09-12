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Стало известно кто может заменить Захарченко и Плотницкого на посту главарей ОРДЛО
Российские власти рассматривают вариант замены глав группировок «ДНР» и «ЛНР». Об этом сообщают источники «Новостей Донбасса».
Согласно этой информации, «ДНР» может возглавить экс-депутат Партии регионов Александр Бобков, а «ЛНР» – лидер украинской партии «Союз левых сил» Василий Волга.
Также источники сообщают, что 20 дней назад в Донецк приезжал помощник президента России Владислав Сурков. Утверждается, что Сурков порекомендовал «готовиться к реинтеграции».
В тоже время политолог и сторонник «ДНР» Константин Долгов в своем Telegram-канале написал, что «вице-премьер ДНР по экономике» (он же министр доходов и сборов, – ред.) Александр Тимофеев задался целью заменить Захарченко на посту главы «ДНР».
«С этой целью "Ташкент" (позывной Тимофеева) в разы увеличивает финансирование подконтрольных ему СМИ. Задача одна – пиарить шефа», – утверждает Долгов.
Александр Бобков считается одним из коммуникаторов между бывшими донецкими элитами, лидерами военизированных формирований «ДНР» и Кремлем.
Бобков присутствовал на так называемой инаугурации на должность главы «ДНР» лидера донецкой ячейки организации «ОПЛОТ» Александра Захарченко. В своих интервью Бобков рассказывал, что весной 2014 года он материально поддерживал организаторов пророссийских митингов в Донецке и поддерживал их требования.
В апреле 2014 года Захарченко после захвата здания Донецкого горсовета требовал от Верховной рады Украины поддержать проект закона «О местном референдуме», подготовленный Бобковым.
Весной 2016 года партия Василия Волги «Союз левых сил» объявила о желании принять участие в выборах на подконтрольных группировкам «ДНР» и «ЛНР» территориях в случае, если такие выборы состоятся в рамках Минских договоренностей.
Теги: Донбасс, Верховная Рада, ДНР, ЛНР, Захарченко, Плотницкий, Минские договоренности
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