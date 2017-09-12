Главная / Новости / Донецкая область / У сторонников “ДНР” нервный припадок от новой проукраинской надписи в Донецке
Последние новости раздела
- У сторонников “ДНР” нервный припадок от новой проукраинской надписи в Донецке11:10
- Террорист наградил террористку в городе террористической "славы": Захарченко сделал "почетным гражданином" оккупированной Горловки одиозную карательницу "ДНР" "Корсу"10:16
- Пономарь: Американский кнут и немецкая морковка меняют позицию Путина по миротворцам на Донбассе09:55
- "Другого варианта развития событий для Российской Федерации кроме как уйти из Донбасса и Крыма, нет", - Грымчак заявил, что Кремль останавливает финансирование "ДНР" и "ЛНР", а их главари ищут жилье под Москвой, в Ростове и Абхазии08:56
- В Мариуполе взорвалась квартира, погиб мужчина08:34
- Бердянскому пограничнику дали 13 лет тюрьмы за борьбу с террористами07:41
- "Киев готовится к войне! Прямое объявление геноцида", - Захарченко не на шутку распереживался из-за закона о деоккупации и ввода миротворцев. ВИДЕО07:29
- Казак-сепаратист минировал окрестности Мариуполя19:57
- ИЗ-ЗА АФРИКАНСКОЙ ЧУМЫ СВИНЕЙ НА ДОНБАССЕ ОГРАНИЧЕНО ДВИЖЕНИЕ АВТОТРАНСПОРТА19:11
- В Мариуполе взорвалась квартира, погиб мужчина17:01
У сторонников “ДНР” нервный припадок от новой проукраинской надписи в Донецке
12.09.2017 11:10
В оккупированном Донецке на фасаде пристройки школы №55 в Куйбышевском районе неизвестные написали "Украина спасет Донбасс". Руководство учебного заведения приказало немедленно стереть надпись. О ЧП в захваченном областном центре сообщил адепт “ДНР” Александр Болотин, передает “Диалог.UA”.
Пользователи соцсети мгновенно отреагировали на пост Болотина о появлении проукраинской надписи заявлением, что Украина не поможет Донбассу
К слову, в ОРДЛО муссируют слухи о бегстве коллаборантов с оккупированной территории и скором выходе РФ из конфликта. Тем временем перебежчик Константин Долгов назвал размер зарплаты советника Захарченко.
Теги: Донецк, Донбасс, ДНР, патриоты
Читайте также:
- В Донецке погибли свыше 360 домов, повреждены - почти 3,4 тысячи
- Донецк глазами чешского журналиста
- По Донецку разгуливают палач Моторола с коляской в цветочек
- Депутаты из Франции собрались в гости к Захарченко – СМИ
- ДНРовцы ждут гуманитарное мороженое из Саратова и посадят яблони из Питера
- По центру Донецка передвигаются танки боевиков, - ОБСЕ
- Пушилин уже все, Захарченко приготовиться: у Путина задумали новую перестановку в ОРДЛО, главари "ДНР/ЛНР" в ожидании "начала конца"12:35
- У сторонников “ДНР” нервный припадок от новой проукраинской надписи в Донецке11:10
- Террорист наградил террористку в городе террористической "славы": Захарченко сделал "почетным гражданином" оккупированной Горловки одиозную карательницу "ДНР" "Корсу"10:16
- Пономарь: Американский кнут и немецкая морковка меняют позицию Путина по миротворцам на Донбассе09:55
- "Другого варианта развития событий для Российской Федерации кроме как уйти из Донбасса и Крыма, нет", - Грымчак заявил, что Кремль останавливает финансирование "ДНР" и "ЛНР", а их главари ищут жилье под Москвой, в Ростове и Абхазии08:56
- В Мариуполе взорвалась квартира, погиб мужчина08:34
- Бердянскому пограничнику дали 13 лет тюрьмы за борьбу с террористами07:41
- "Киев готовится к войне! Прямое объявление геноцида", - Захарченко не на шутку распереживался из-за закона о деоккупации и ввода миротворцев. ВИДЕО07:29
- Казак-сепаратист минировал окрестности Мариуполя19:57
- ИЗ-ЗА АФРИКАНСКОЙ ЧУМЫ СВИНЕЙ НА ДОНБАССЕ ОГРАНИЧЕНО ДВИЖЕНИЕ АВТОТРАНСПОРТА19:11
- Пушилин уже все, Захарченко приготовиться: у Путина задумали новую перестановку в ОРДЛО, главари "ДНР/ЛНР" в ожидании "начала конца"12:35
- Саакашвили заявляет, что его паспорт сейчас находится в кабинете Порошенко12:12
- Все военные части Вооруженных сил Украины приведены в полную боевую готовность, призвали даже резервистов: в Генштабе сделали экстренное заявление11:49
- Придя на новоселье в семью танкиста президент Украины принес борщ. ВИДЕО11:28
- У сторонников “ДНР” нервный припадок от новой проукраинской надписи в Донецке11:10
- Террорист наградил террористку в городе террористической "славы": Захарченко сделал "почетным гражданином" оккупированной Горловки одиозную карательницу "ДНР" "Корсу"10:16
- Пономарь: Американский кнут и немецкая морковка меняют позицию Путина по миротворцам на Донбассе09:55
- Агрессия России, беспредел со стороны "ЛДНР" и реформы в Украине: стали известны детали встречи Порошенко с Мореем09:34
- "Львовской политехнике" предложили присвоить имя Бандеры, несмотря на реакцию Польши09:14
- "Другого варианта развития событий для Российской Федерации кроме как уйти из Донбасса и Крыма, нет", - Грымчак заявил, что Кремль останавливает финансирование "ДНР" и "ЛНР", а их главари ищут жилье под Москвой, в Ростове и Абхазии08:56
- Доступ лиц, которые проживают на временно неподконтрольной территории, и внутренне перемещенных лиц к административным услугам предоставляемым ГМС. Дайджест08:16
- Сегодня собственная шея убивает втрое больше людей, чем онкология. ВИДЕО07:59
- Как родители своими руками делают детей больными22:10
- Доступные методы повышения иммунитета в домашних условиях20:38
- Вечная мерзлота высвобождает смертельные вирусы16:04
- Эти комнатные растения вредны для человека15:35
- Ученые изобрели конфеты молодости и счастья12:28
- Эксперты рассказали о пользе и вреде кефира перед сном09:18
- Семь событий, которые предупреждают вас о переменах к лучшему08:14
- Как стать счастливее: совет для каждого знака Зодиака07:50
- Батальон «Донбасс» перешел на сторону Саакашвили
- Российские военные покидают Донбасс и уничтожают документы
- Журналіст: поки ми захопились цирком із Саакашвілі, Меркель викрутила руки Путіну щодо миротворчої місії
- Для России непомерно выросла цена прайса на содержание “ЛДНР”
- Слава будущему президенту Украины: как львовяне встретили Саакашвили
- Экспертный совет: Какой курс доллара увидят украинцы к концу года?
- Как изменится старость украинцев: главные поправки в пенсионное законодательство
- На Закарпатье опять заговорили о «ЗНР»
- Вместо молока украинцам продают «белую жидкость»
- Экс-нардеп выдал тайну Верховной Рады