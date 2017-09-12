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В Донецке на два дня отключат холодную воду в четырех районах
12.09.2017 19:09
В связи с проведением ремонтных работ по подготовке к работе в осенне-зимний период с 8:00 13 сентября до 20:00 14 сентября без холодного водоснабжения останутся потребители следующих четырех районов Донецка. Об этом сообщает "Донецкая городская администрация", передает 62.ua.
В частности:
- Пролетарский район и город Моспино;
- Буденновский район: весь (кроме микрорайона «Заперевальная» и поселка Калинкино-2);
- Калининский район: от улицы Марии Ульяновой до проспекта Красногвардейский;
- Ленинский район: поселок «Полежакова», поселок «Авдотьино», поселок «Хорошово», совхоз «Тепличный», улица Куприна (26-50), улица Пухова, улица Речная (2-56), улица Обильная, улица Светлоградская.
Теги: Донецк, Донбасс, вода, ремонт, отключение, район, ДНР
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