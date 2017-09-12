В Ясиноватой ходят слухи, что главари «ДНР» составляют списки на эвакуацию в Россию

12.09.2017 14:11

В Ясиноватой среди местных боевиков и гражданского населения усиленно распространяются слухи о том, что командование «ДНР» составляет «списки на эвакуацию» на случай наступления ВСУ.

Об этом сообщает координатор группы “Информационное сопротивление” Дмитрий Тымчук на свей странице в Фейсбук, передает 62.ua.

Согласно слухам, в данные списки будут включены лишь командный состав боевиков и сотрудники «администрации ДНР», которые будут эвакуированы в РФ. Данные слухи вызывают крайне негативный резонанс среди местного населения.