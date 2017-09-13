Боевики «ДНР» получили приказ активизировать боевые действия с 14 сентября

13.09.2017 15:42

Подразделения «1-го АК ДНР» на Мариупольском направлении получили приказ подготовиться к активизации боевых действий с 14 сентября. Сообщает на своей странице в Фейсбук координатор группы “Информационное сопротивление” Дмитрий Тымчук, передает 62.ua.

Командирам формирований оккупантов предписано провести внезапные проверки боеготовности и эффективности несения службы боевиками, аргументируя это якобы готовящимся наступлением ВСУ.

Вместе с тем, рядовой состав боевиков связывает повышение уровня боеготовности с ожидаемым в середине сентября приездом комиссии из числа представителей МО РФ - так называемых «кураторов» и «советников».

Также в среде оккупантов активно обсуждается вопрос направления по итогам проверки групп боевиков для проведения 2-недельного курса подготовки в военных лагерях на территории РФ.