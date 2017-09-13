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Боевики «ДНР» получили приказ активизировать боевые действия с 14 сентября
Подразделения «1-го АК ДНР» на Мариупольском направлении получили приказ подготовиться к активизации боевых действий с 14 сентября. Сообщает на своей странице в Фейсбук координатор группы “Информационное сопротивление” Дмитрий Тымчук, передает 62.ua.
Командирам формирований оккупантов предписано провести внезапные проверки боеготовности и эффективности несения службы боевиками, аргументируя это якобы готовящимся наступлением ВСУ.
Вместе с тем, рядовой состав боевиков связывает повышение уровня боеготовности с ожидаемым в середине сентября приездом комиссии из числа представителей МО РФ - так называемых «кураторов» и «советников».
Также в среде оккупантов активно обсуждается вопрос направления по итогам проверки групп боевиков для проведения 2-недельного курса подготовки в военных лагерях на территории РФ.
Теги: Донбасс, Российская Федерация, ДНР, АТО, боевики, ВСУ, Тымчук, Мариупольское направление
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