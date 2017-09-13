“Думали, вы дольше продержитесь на отжатых "ДонМаках" и заводах. Донбасс теперь кормит только Захарченко”, – соцсети отреагировали на бегство из "ДНР" пропагандиста Филлипса

13.09.2017 11:42

Пропагандист “русского мира”, гражданин Великобритании, который вот уже четвертый год называет себя самым честным журналистом, Грэм Филлипс бежит из оккупированного Донбасса вслед за своими коллегами Константином Долговым и Захаром Прилепиным. В соцсети иностранец написал, что находиться в “ДНР” становится опасно, он уже якобы несколько раз был на волоске от смерти во время съемок на передовой, пишет “Диалог.UA”.

Изгнанный из Донецка Константин Долгов‏ заявил, что солидарен с Филлипсом. “А зачем ему рисковать своей жизнью? Ради кого? Ради новой ДНРовской элиты - одних из богатейших людей Восточной Европы?” – написал он в комментарии.

Пользователи не упустили шанса напомнить британцу, что изначально он яростно поддерживал “ЛНР”, однако позже внезапно переметнулся в “ДНР”. Жители оккупированных территорий уверены, что причина бегства “журналиста” банальна – новая власть оккупированного Донбасса не захотела делить с ним сверхприбыли. “Та чего там, почуял..., деньги не стали ему платить в прежнем объеме! Прилепину, по слухам, вместо 4000$ в месяц стали платить 700$! Вот он и обиделся))) С Гришкой Филлиповым наверное то же самое”, – пишут донетчане.