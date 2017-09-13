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“Думали, вы дольше продержитесь на отжатых "ДонМаках" и заводах. Донбасс теперь кормит только Захарченко”, – соцсети отреагировали на бегство из "ДНР" пропагандиста Филлипса
Пропагандист “русского мира”, гражданин Великобритании, который вот уже четвертый год называет себя самым честным журналистом, Грэм Филлипс бежит из оккупированного Донбасса вслед за своими коллегами Константином Долговым и Захаром Прилепиным. В соцсети иностранец написал, что находиться в “ДНР” становится опасно, он уже якобы несколько раз был на волоске от смерти во время съемок на передовой, пишет “Диалог.UA”.
Изгнанный из Донецка Константин Долгов заявил, что солидарен с Филлипсом. “А зачем ему рисковать своей жизнью? Ради кого? Ради новой ДНРовской элиты - одних из богатейших людей Восточной Европы?” – написал он в комментарии.
Пользователи не упустили шанса напомнить британцу, что изначально он яростно поддерживал “ЛНР”, однако позже внезапно переметнулся в “ДНР”. Жители оккупированных территорий уверены, что причина бегства “журналиста” банальна – новая власть оккупированного Донбасса не захотела делить с ним сверхприбыли. “Та чего там, почуял..., деньги не стали ему платить в прежнем объеме! Прилепину, по слухам, вместо 4000$ в месяц стали платить 700$! Вот он и обиделся))) С Гришкой Филлиповым наверное то же самое”, – пишут донетчане.
Теги: Донецк, Донбасс, Великобритания, побег, ДНР, Захарченко
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