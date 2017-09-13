Кровавое преступление на Донбассе: стали известны подробности

13.09.2017 11:59

Мать набросилась на родного сына с топором. Жительницу Соледара, которая совершила покушение на убийство собственного ребенка, отправили в специализированное медицинское учреждение. Об этом сообщает прокуратура Донецкой области, передает segodnya.ua.

"Установлено, что 36-летняя мать, которая нанесла своему 8-летнему сыну множественные удары кухонным топором по голове, с 2015 года состоит на учете у врача-психиатра с диагнозом "шизофрения", – пояснили правоохранители.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства совершения преступления.