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Против Захарченко в Донецке назревает бунт: в Москве назвали фамилию "преемника" и план смещения главаря "ДНР"

13.09.2017 20:41
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Против Захарченко в Донецке назревает бунт: в Москве назвали фамилию "преемника" и план смещения главаря "ДНР"

Против нынешнего главы "республики" Александра Захарченко в Донецке назревает настоящий бунт. Целью заменить главаря боевиков задался один из его ближайших помощников, "вице-премьер" по экономике и "министр" по доходам и сборам Тимофеев по кличке Ташкент. Об этом на собственной странице в Facebook и Telegram-канале сообщил бывший пиарщик боевиков "ДНР" Константин Долгов, сообщает dialog.ua.

Находящийся сейчас в Москве Долгов получил сведения от своих источников в Донецке и сообщил, что Ташкент в несколько раз увеличил финансирование подконтрольных ему СМИ. При этом интриги в "ДНР" раздражают уже и самого Долгова, который надеется, что "республики" российские власти разгонят к "чертовой матери".



Теги: Донецк, Донбасс, Российская Федерация, бунт, ДНР, боевики, Захарченко
 
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