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ПЕРЕСЕЛЕНЦАМ НЕ НУЖНО БУДЕТ СТАНОВИТЬСЯ НА УЧЕТ ПО МЕСТУ РЕГИСТРАЦИИ
14.09.2017 20:22
Депутаты хотят отменить необходимость переселенцам находится на учете по месту регистрации.
Депутаты внесли поправки в постановление №140 от 2009 года, которые должен будет утвердить Кабинет министров в среду, 20 сентября. Основные изменения: переселенцам не нужно будет находиться на квартирном учете по месту жительства. Это предотвратит возникновение нелепых ситуаций, когда внутренне-перемещенных лиц направляют в Горловку или Донецк для становления на учет.
Также планируется продлить срок программы «доступное жилье». Участие в ней смогут принимать внутренне перемещенные лица, у которых на подконтрольных территориях Украины нет своего жилья.
Еще на заседании рассмотрят вопрос о поднятии цен на квадратный метр жилья в соответствии с ценами на рынке.
Автор статьи: Алина Шкода
Источник: http://zi.dn.ua
Теги: Украина, Донбасс, учет, переселенцы
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