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Архив - Донецкая область

ПЕРЕСЕЛЕНЦАМ НЕ НУЖНО БУДЕТ СТАНОВИТЬСЯ НА УЧЕТ ПО МЕСТУ РЕГИСТРАЦИИ

14.09.2017 20:22
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ПЕРЕСЕЛЕНЦАМ НЕ НУЖНО БУДЕТ СТАНОВИТЬСЯ НА УЧЕТ ПО МЕСТУ РЕГИСТРАЦИИ

Депутаты хотят отменить необходимость переселенцам находится на учете по месту регистрации. 

Депутаты внесли поправки в постановление №140 от 2009 года, которые должен будет утвердить Кабинет министров в среду, 20 сентября. Основные изменения: переселенцам не нужно будет находиться на квартирном учете по месту жительства. Это предотвратит возникновение нелепых ситуаций, когда внутренне-перемещенных лиц направляют в Горловку или Донецк для становления на учет. 


Также планируется продлить срок программы «доступное жилье». Участие в ней смогут принимать внутренне перемещенные лица, у которых на подконтрольных территориях Украины нет своего жилья.  

Еще на заседании рассмотрят вопрос о поднятии цен на квадратный метр жилья в соответствии с ценами на рынке.




Автор статьи: Алина Шкода
Источник: http://zi.dn.ua 


Теги: Украина, Донбасс, учет, переселенцы
 
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