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Правительство увеличило соцвыплаты переселенцам
Кабинет министров повысил размеры социальных выплат внутренне перемещенным лицам и установил возможность их получения не только через "Ощадбанк", но и через сети любых банков на территории, подконтрольной украинским властям.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики со ссылкой на принятое 13 сентября постановление Кабинета Министров Украины "О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины".
Постановлением предусмотрено повышение размера ежемесячной адресной помощи внутренне перемещенным лицам для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг для лиц с инвалидностью I и II групп и детей с инвалидностью из числа внутренне перемещенных.
Также запланировано повышение до 3400 гривен предельного размера общей суммы денежной помощи, выплачиваемой на семью, в состав которой входят лица с инвалидностью.
Согласно постановлению, расширен круг внутренне перемещенных лиц, имеющих право на получение денежной помощи, за счет увеличения верхнего предела суммы средств, которые может иметь член семьи внутренне перемещенного лица на депозитном банковском счете (счетах) и не потерять право на ее получение с 10 до 25 размеров прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц.
Также правительство упростило порядок контроля за проведением социальных выплат внутренне перемещенным лицам, прошедшим физическую идентификацию в "Ощадбанке", а также внутренне перемещенным лицам, работающим в органах государственной власти и органах местного самоуправления, и военнослужащим из числа внутренне перемещенных лиц.
Источник: https://www.0629.com.ua
Теги: Донбасс, правительство, социальные выплаты, переселенцы
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