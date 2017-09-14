Захарченко «проверил» КПВВ «Каргилл»

14.09.2017 15:10

В социальных сетях жители оккупированной территории Донецкой области сообщают, что на КПП боевиков «Александровка», более известном, как «Каргилл» с «проверкой» прибыл главарь «ДНР» Александр Захарченко, информирует «ДонПресс».

При этом очевидцы отмечает, что пропуск транспортных средств через блокпост, который день переполненный огромным количеством машин, вообще остановился.

В комментариях люди пишут:

«После приезда „царя“ — очередь вообще замерла»

«Навоссоединял „народ“ домбасса…»

«Приехал и пост закрыли. Еще лучше стало»

«Как обычно, с кучей охраны».