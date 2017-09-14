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Архив - Донецкая область

Захарченко «проверил» КПВВ «Каргилл»

14.09.2017 15:10
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Захарченко «проверил» КПВВ «Каргилл»

В социальных сетях жители оккупированной территории Донецкой области сообщают, что на КПП боевиков «Александровка», более известном, как «Каргилл» с «проверкой» прибыл главарь «ДНР» Александр Захарченко, информирует «ДонПресс».
При этом очевидцы отмечает, что пропуск транспортных средств через блокпост, который день переполненный огромным количеством машин, вообще остановился.
В комментариях люди пишут:
«После приезда „царя“ — очередь вообще замерла»
«Навоссоединял „народ“ домбасса…»
«Приехал и пост закрыли. Еще лучше стало»
«Как обычно, с кучей охраны».



Теги: Донбасс, Александровка, проверка, Александр Захарченко, КПВВ
 
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