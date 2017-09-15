Жителям Покровска, Селидово и Новогродовки нужно запастись водой

15.09.2017 15:45

20 сентября с 8.00 будет остановлена подача воды с Красноармейской фильтровальной станции в селе Карловка, снабжающей покровскую, селидовскую и добропольскую группы городов. Об этом сообщил директор Красноармейского РПУ КП «Компания «Вода Донбасса» Игорь Юдин.

Приостановка водоснабжения связана с плановым ремонтом ПАО «ДТЭК Донецкоблэнерго» на линии электропередачи 35 кВ Котляревка – Карловка, из-за которого временно прекратится подача электроэнергии на Красноармейскую фильтровальную станцию.

После окончания ремонтных работ и заполнения водой сооружений и магистральных водоводов водоснабжение населенных пунктов будет восстановлено.

Потребителей просят сделать запасы воды.

Источник: girnyk.dn.ua