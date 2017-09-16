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Донецька область у наступному році повернеться в Україну, – Гримчак
У 2018 році вся Донецька область може повернутися під контроль України.
Таке переконання висловив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньопереміщених осіб України Юрій Гримчак, – повідомляє “Радіо Свобода“.
“Думаю, Донецька область в наступному році в тому чи іншому вигляді повернеться в Україну. І, швидше за все, – за участю миротворців. Буде тимчасова адміністрація, буде роззброєння бойовиків, вийдуть російські війська і вийдуть найманці”, – розповів Гримчак.
Він також висловив упевненість у тому, що в 2018 році Росія не фінансуватиме бойовиків “ЛДНР”.
“З початку року я особисто заявляв про те, що в 2018 році російські війська покинуть територію ОРДЛО. Мене запитали, на якій підставі я це говорю, і я відповів, що у мене є інформація про те, що фінансування в 2018 році не буде. Сьогоднішня інформація це тільки підтвердила”, – сказав заступник міністра.
Нагадаємо, раніше стало відомо, чим можуть замінити термін “АТО” у законі про реінтеграцію Донбасу.
Источник: informator.news
Теги: Украина, Донбасс, контроль, область
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