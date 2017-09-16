Донецька область у наступному році повернеться в Україну, – Гримчак

16.09.2017 18:30

У 2018 році вся Донецька область може повернутися під контроль України.

Таке переконання висловив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньопереміщених осіб України Юрій Гримчак, – повідомляє “Радіо Свобода“.

“Думаю, Донецька область в наступному році в тому чи іншому вигляді повернеться в Україну. І, швидше за все, – за участю миротворців. Буде тимчасова адміністрація, буде роззброєння бойовиків, вийдуть російські війська і вийдуть найманці”, – розповів Гримчак.

Він також висловив упевненість у тому, що в 2018 році Росія не фінансуватиме бойовиків “ЛДНР”.

“З початку року я особисто заявляв про те, що в 2018 році російські війська покинуть територію ОРДЛО. Мене запитали, на якій підставі я це говорю, і я відповів, що у мене є інформація про те, що фінансування в 2018 році не буде. Сьогоднішня інформація це тільки підтвердила”, – сказав заступник міністра.

Нагадаємо, раніше стало відомо, чим можуть замінити термін “АТО” у законі про реінтеграцію Донбасу.

Источник: informator.news