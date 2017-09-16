Керченский мост несет убытки Мариуполю

16.09.2017 18:10

Строительство моста Российской Федерацией в Керченском проливе приведет к ухудшению состояния зерновой логистики украинского Приазовья, значительно уменьшит количество судов, заходящих в порты Мариуполь и Бердянск, к существенному удорожанию фрахта морских судов, соответствующих новым требованиям пропуска через Керченский пролив.

Об этом сообщает “Зеркало недели” со ссылкой на Министерство инфраструктуры Украины.

Ограничение по габаритам морских судов повлияет на стоимость агропродукции, приведет к значительному уменьшению загрузки зерновых терминалов и портов Бердянск и Мариуполь.

В Мининфраструктуре говорят об угрозе прекращения перевалки известняка и угля, а грузопереработка экспортной металлопродукции и чугуна на таких направлениях, как Азия, Америка, Ближний Восток будет полностью переориентирована на порты Черного моря.

В дальнейшем это повлечет падение, примерно на 30%, грузопотока портов Азовского моря.

По прогнозам экспертов Мининфраструктуры, строительство и введение в эксплуатацию Керченского моста приведет также к снижению рентабельности предприятий металлургической промышленности Приазовья.

По оценкам Мининфраструктуры, уже во втором полугодии сумма потенциально недополученной прибыли Мариупольского порта составит чуть более 5 млн долл. В частности, от перевалки известняка — 1 млн, угля — 0,6 млн, металлопродукции и чугуна — 3,35 млн долл.

Замминистра инфраструктуры Виктор Довгань, оценивая ситуацию, говорит, что порты Мариуполя и Бердянска будут на некоторое время заблокированы: “И это очень страшно для региона, для Мариуполя”.

В свою очередь, замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука, комментируя перекрытие Керченского пролива при строительстве моста в Крым, даже назвал действия России обречением Украины “на определенного рода изоляцию морским путем”.

Автор статьи в “Зеркале недели” пишет: “Цель России, ограничивающей судоходство кораблей, — не изоляция украинских портов Азовского моря. Создание условий по снижению грузопотоков в Мариупольском и Бердянском портах — лишь одно из средств реализации российской стратегии по дестабилизации ситуации в украинском Приазовье через медленное “удушение” экономики региона и ухудшение социальной ситуации. Ведь снижение нагрузки на порты увеличит число безработных и приведет к росту социальной напряженности, а падение грузооборотов портов Бердянска и Мариуполя уменьшит поступления в местные бюджеты. В Мариуполе же и без Керченского моста достаточно сложная ситуация. Замерить уровень поддержки центральной власти трудно. Но среди местного населения хватает сторонников “ДНР” и “ЛНР”. А то, что город находится вблизи от линии фронта, негативно влияет на уровень инвестиций и на работу находящихся в нем крупных предприятий — Мариупольского металлургического комбината, “Азовстали”, “Азовмаша” и др.

По данным газеты, строительство моста отрицательно влияет на окружающую среду азовско-черноморской акватории. Из-за бурения и забивания свай гибнут дельфины, подвергающиеся гидроакустическому удару; что при строительстве Керченского моста поднимается ил, являющийся в той части моря наиболее загрязненным, из-за чего гибнет рыба; о том, что вымывание песка негативно влияет на количество мальков рыбы, и т.д. и т.п.

Уменьшение же популяции рыбы негативно влияет на рыболовную отрасль региона, что также способствует росту социальной напряженности.

По оценкам Института водных проблем и мелиорации Национальной академии аграрных наук Украины, строительство Керченского моста, якобы, приведет к региональной экологической катастрофе. Во-первых, наносится вред экосистеме Азовского моря: увеличивается риск превращения его в “Азовское озеро”, уменьшается соленость воды в море, снижается водообмен и увеличивается интенсивность “цветения” воды.

Во-вторых, строительство Керченского моста ведет к нарушению в проливе гидрологического режима, размыву береговой линии и заиливанию дна моря. В-третьих, происходит уменьшение развития колонии медуз в южной части моря, а также рыбных запасов. В частности, Институт водных проблем и мелиорации отмечает, что в результате строительных и дноуглубительных работ наблюдается значительное уменьшение популяции камбалы-калкана.

Прокуратура АРК в мае уже открыла уголовное производство по факту нарушения правил экологической безопасности при строительстве моста через Керченский пролив между территорией России и оккупированным полуостровом Крым. “В нарушение требований Водного кодекса Украины и норм международного права, строится объект, который вызывает серьезную опасность для экологии Черного и Азовского морей: загрязнение, нарушение естественного воспроизводства водных биоресурсов и их уничтожения”, — отмечалось в обнародованном тогда же заявлении пресс-службы прокуратуры автономной республики.