Мариупольский стронгмен Александр Лашин установил в Черкассах новый рекорд Украины

16.09.2017 19:06

На Дне города в Черкассах мариупольский стронгмен Александр Лашин вместе Виктором Юрченко и Александром Пекановым протянули четыре троллейбуса общим весом 75,6 тонн, передает MRPL.CITY.

Спортсмены оттащили троллейбусы на 36 метра всего за 44 секунды, тем самым установив новый рекорд Украины.

«Сегодня День города Черкасс. Городская власть пригласила принять участие в праздновании. Но мы решили не просто показать выступление, а установить новый рекорд Украины, протянув четыре троллейбуса отечественного производителя «Богдан», а мы всегда поддерживаем отечественное, весом 18 тонн каждый. Общий вес колонны составил 75,6 тонн. Мы протянули троллейбусы на дистанцию в 36 метра за 44 секунды», - рассказал Александр Лашин.

По его словам, на репетиции в Мариуполе они протянули три троллейбуса. Подготовка к рекорду была тяжелой из-за неровной поверхности. После установки рекорда спортсмены показали силовые номера и посоревновались со зрителями.