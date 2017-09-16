- Офицеры CIMIC организовали медосмотр жителей прифронтовых сел22:39
- В Марьинке и Красногоровке проверили готовность к отопительному сезону20:16
- Мариупольский стронгмен Александр Лашин установил в Черкассах новый рекорд Украины19:06
- Донецька область у наступному році повернеться в Україну, – Гримчак18:30
- Керченский мост несет убытки Мариуполю18:10
- Смена Захарченко и Плотницкого: появились новые возможные кандидаты17:36
- Серийные автоворы: новые данные от полиции Покровска16:50
- ЖЕБРИВСКИЙ ЖДЕТ 1,3 МЛРД. ГРН. ОТ ЕВРОПЕЙСКОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО БАНКА13:50
- Как жителям Донбасса получить компенсацию за разрушенное обстрелами жилье13:04
- Обострение под Песками: На Донбасс возвращается большая война12:43
На Донетчине шахтеры устроили митинг из-за долгов по зарплате
В Мирнограде (бывший Димитров) Донецкой области шахтеры устроили митинг под зданием госпредприятия "Мирноградуголь", которое задолжало им заработную плату за 2,5 месяца.
Об этом сообщает Depo.Донбасс со ссылкой на Новости Донбасса.
На митинг также пришли жены горняков. Участники акции возмущены, что за последний месяц им выплатили только по 650 грн.
"К протестующим вышел представитель "Мирноградугля", который рассказал, что генеральный директор предприятия Виталий Довгань поехал в Киев разговаривать с министром угольной промышленности.
Участники митинга написали письма на имя гендиректора с просьбой выплатить долг. Представители предприятия пообещали, что в ближайшее время выплатят всю задолженность по зарплатам", - говорится в сообщении.
Шахтеры пообещали прийти на следующий митинг утром 18 сентября.
Теги: Донбасс, зарплата, митинг, шахтеры, долги
- Шахтеры оккупированной Макеевки возмущены невыплатой заработной платы, но активно протестовать не стали
- Жители Кривого Рога требут повысить зарплату до €1 тысячи
- Хорошо ли живется шахтерам в российском Донбассе - журналист
- Шахтеров оккупированного Донецка оставили без зарплаты и без праздника
- ДТЭК заявила, что не при делах
- Шахтеры Горловки семь месяцев сидят без зарплаты
- Офицеры CIMIC организовали медосмотр жителей прифронтовых сел22:39
- В Марьинке и Красногоровке проверили готовность к отопительному сезону20:16
- Мариупольский стронгмен Александр Лашин установил в Черкассах новый рекорд Украины19:06
- Донецька область у наступному році повернеться в Україну, – Гримчак18:30
- Керченский мост несет убытки Мариуполю18:10
- Смена Захарченко и Плотницкого: появились новые возможные кандидаты17:36
- Серийные автоворы: новые данные от полиции Покровска16:50
- ЖЕБРИВСКИЙ ЖДЕТ 1,3 МЛРД. ГРН. ОТ ЕВРОПЕЙСКОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО БАНКА13:50
- Как жителям Донбасса получить компенсацию за разрушенное обстрелами жилье13:04
- Обострение под Песками: На Донбасс возвращается большая война12:43
- Офицеры CIMIC организовали медосмотр жителей прифронтовых сел22:39
- В каких случаях вас может остановить дорожная полиция22:23
- Преступник сначала изнасиловал свою знакомую, а потом стал резать ее пилой 22:05
- В Москве майор полиции зверски избил официантку21:48
- "Первого русского убил в 15": сеть довела до слез история о Яценюке-боевике21:28
- "Дети сами спасали друг друга" – мать ребенка, пострадавшего во время жуткого пожара в одесском лагере21:15
- "Канны рыдают в истерике...": в сети хохочут над кинофестивалем в Крыму21:07
- Вблизи аэродрома Борисоглебск разбился самолет: пилоты живы20:49
- ТОП-5 научно доказанных признаков, что вы гораздо умнее, чем думаете20:38
- В Марьинке и Красногоровке проверили готовность к отопительному сезону20:16
- ТОП-5 научно доказанных признаков, что вы гораздо умнее, чем думаете20:38
- Нобель бы поржал: Что такое Шнобелевская премия и чем известны ее лауреаты18:51
- Рейтинг армий мира: Как Украина оказалась на 30 месте?17:50
- Как омолодить организм с помощью недорогого и эффективного средства16:20
- Радужная терапия: как цвета могут повлиять на здоровье14:25
- Инфаркты больше грозят бедным людям - исследование врачей09:47
- Как вести дискуссию? 5 полезных советов08:06
- Импортный уголь = российский21:24
- 10 советов, как стать настоящим профессионалом20:46
- Кредиты с подвохом: о чем умалчивают в банках и что стоит знать украинцам14:46
- Готовьтесь к ранней зиме: синоптики дали прогноз на октябрь
- Правительство увеличило соцвыплаты переселенцам
- ПЕРЕСЕЛЕНЦАМ НЕ НУЖНО БУДЕТ СТАНОВИТЬСЯ НА УЧЕТ ПО МЕСТУ РЕГИСТРАЦИИ
- "Путин не собака! Зарубите это себе на носу! Он яркий пример того, что человек может быть гораздо хуже животного", - Эйдман о скандале вокруг статьи немецкого журнала Focus
- "Канны рыдают в истерике...": в сети хохочут над кинофестивалем в Крыму
- Из-за решения Рады Кремль может организовать «поход на Мариуполь»
- Захарченко «проверил» КПВВ «Каргилл»
- Украинцы требуют запретить Рабиновича
- Эксперты раскрыли проблему боевиков "ДНР"
- Обострение под Песками: На Донбасс возвращается большая война