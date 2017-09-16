На Донетчине шахтеры устроили митинг из-за долгов по зарплате

16.09.2017 12:28

В Мирнограде (бывший Димитров) Донецкой области шахтеры устроили митинг под зданием госпредприятия "Мирноградуголь", которое задолжало им заработную плату за 2,5 месяца.

Об этом сообщает Depo.Донбасс со ссылкой на Новости Донбасса.

На митинг также пришли жены горняков. Участники акции возмущены, что за последний месяц им выплатили только по 650 грн.

"К протестующим вышел представитель "Мирноградугля", который рассказал, что генеральный директор предприятия Виталий Довгань поехал в Киев разговаривать с министром угольной промышленности.

Участники митинга написали письма на имя гендиректора с просьбой выплатить долг. Представители предприятия пообещали, что в ближайшее время выплатят всю задолженность по зарплатам", - говорится в сообщении.

Шахтеры пообещали прийти на следующий митинг утром 18 сентября.