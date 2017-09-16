Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

На Донетчине шахтеры устроили митинг из-за долгов по зарплате

16.09.2017 12:28
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
На Донетчине шахтеры устроили митинг из-за долгов по зарплате

В Мирнограде (бывший Димитров) Донецкой области шахтеры устроили митинг под зданием госпредприятия "Мирноградуголь", которое задолжало им заработную плату за 2,5 месяца.

Об этом сообщает Depo.Донбасс со ссылкой на Новости Донбасса.

На митинг также пришли жены горняков. Участники акции возмущены, что за последний месяц им выплатили только по 650 грн.

"К протестующим вышел представитель "Мирноградугля", который рассказал, что генеральный директор предприятия Виталий Довгань поехал в Киев разговаривать с министром угольной промышленности.

Участники митинга написали письма на имя гендиректора с просьбой выплатить долг. Представители предприятия пообещали, что в ближайшее время выплатят всю задолженность по зарплатам", - говорится в сообщении.

Шахтеры пообещали прийти на следующий митинг утром 18 сентября.



Теги: Донбасс, зарплата, митинг, шахтеры, долги
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх