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Обострение под Песками: На Донбасс возвращается большая война
Одной из наиболее горячих точек на Донбассе в последние дни стал поселок Пески – ближайший к Донецку населенный пункт, который контролируют Вооруженные силы Украины.
Вчера пресс-центр штаба АТО сообщил, что 14 сентября позиции Вооруженных сил Украины вблизи Песков подверглись гранатометному обстрелу.
"Около 14:00 в результате гранатометного обстрела наших позиций вблизи поселка Пески получили ранения двое украинских военных. Их сразу госпитализировали, на данный момент состояние раненых оценивается как средней тяжести", – говорится в сообщении.
Перед этим, 13 сентября, позиции ВСУ в Песках дважды обстреляли из крупнокалиберного пулемета и один раз из БМП. А еще перед этим, 12 сентября, и того больше – к пулеметам и БМП добавились минометы и гранатометы. Особенно мощным был вечерний минометный обстрел, который длился около 2-х часов и во время которого боевики использовали снаряды калибра 82-мм и 120-мм.
Вообще, в течение текущей недели не было и дня, чтобы пророссийские террористы "ДНР" открывали огонь в сторону украинских Песков. Собственно, сегодня это все, что они могут на этом участке фронта. Мы уже писали о неудачных попытках прорыва рашистов в этом направлении, последний из которых был в конце мая этого года. Тогда штурмовая группа боевиков наткнулась на огневое противодействие дежурных огневых средств украинских войск, после чего остановила наступление и попыталась закрепиться в нейтральной зоне. Однако, под воздействием огня ВСУ враг вынужден был отойти на исходный рубеж.
Собственно, с того времени террористы и начали методично и целенаправленно обстреливать Пески из всего вооружения подряд. Обстрелы при этом ведутся, преимущественно, из Крутой Балки, Путиловской Рощи (улица на севере Донецка) и Спартака.
Судя по всему, российские кураторы поставили перед террористами "ДНР" соответствующую задачу: любой ценой выбить украинцев из Песок и если не захватить деревню самым, то, по крайней мере, сделать его максимально непригодным для пребывания там ВСУ.
Оно и не удивительно, ведь Пески остаются в ближайшим к Донецку населенным пунктом, который контролирует украинская армия. До войны население Песков составляло более 2-х тысяч человек, по состоянию на начало января 2015-го года в поселке оставалось 130 жителей, а сейчас, пожалуй, и того меньше. Однако, не в количестве населения стратегическое значение Песков, а в его географическом расположении.
Дело в том, что находятся Пески на юг от Авдеевки и на запад от Донецка, непосредственно граничит с территорией Куйбышевского района так называемой "столицы" так называемой "ДНР". С одной стороны, это создает определенное напряжение для террористов в Донецке, ведь никому не хочется держать противника буквально за воротами. А с другой, захватив Пески, боевики получат еще один удобный плацдарм для обстрела многострадальной Авдеевки.
И что характерно: боевикам нужно успеть справиться со своей задачей к зиме. Ведь, как показывает пример прошлого года, зимой, когда была лучшая просматриваемость территории, они держались чуть подальше и так часто не высовывались, а когда появилась "зеленка", начали возвращаться на свои старые позиции, которые граничат с серой зоной, укреплять их и с них вести обстрелы.
Учитывая все это, можно предположить, что ближайшие месяцы (пока еще есть "зеленка") будут для защитников Песков очень горячими. Не исключено даже, что террористы снова пойдут на штурм данного населенного пункта. Как минимум, количество обстрелов наших позиций значительно возрастет – в этом можно не сомневаться.
Также можно не сомневаться, что наши воины выстоят и не отдадут врагу данный стратегический плацдарм. Другое дело – какой ценой.
Источник: depo.ua
Теги: Донбасс, война, обострение, Пески
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