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Архив - Донецкая область

Офицеры CIMIC организовали медосмотр жителей прифронтовых сел

16.09.2017 22:39
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Офицеры CIMIC организовали медосмотр жителей прифронтовых сел

В Песках и Первомайском проведен медицинский осмотр местного населения.

Об этом сообщается на сайте ЦВС ВСУ.

"Сохранение жизни и здоровья населения прифронтовых населенных пунктов является важнейшей задачей не только для военных, но и для органов местного самоуправления.

Так, сегодня группа Cimic Kalinove обеспечила сопровождение и безопасное передвижение группы врачей Ясиноватской районной больницы в населенные пункты Пески и Первомайское для проведения медицинского осмотра и консультации местного населения, а также группой были переданы местным жителям свежий хлеб и газеты.

Спасибо врачам Ясиноватского района, которые несмотря на напряженную ситуацию не только передали медицинские препараты, но и провели осмотр местного населения", - говорится в сообщении.



Теги: Донбасс, врачи, село, медосмотр
 
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