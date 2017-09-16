Офицеры CIMIC организовали медосмотр жителей прифронтовых сел

16.09.2017 22:39

В Песках и Первомайском проведен медицинский осмотр местного населения.

Об этом сообщается на сайте ЦВС ВСУ.

"Сохранение жизни и здоровья населения прифронтовых населенных пунктов является важнейшей задачей не только для военных, но и для органов местного самоуправления.

Так, сегодня группа Cimic Kalinove обеспечила сопровождение и безопасное передвижение группы врачей Ясиноватской районной больницы в населенные пункты Пески и Первомайское для проведения медицинского осмотра и консультации местного населения, а также группой были переданы местным жителям свежий хлеб и газеты.

Спасибо врачам Ясиноватского района, которые несмотря на напряженную ситуацию не только передали медицинские препараты, но и провели осмотр местного населения", - говорится в сообщении.