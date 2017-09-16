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Серийные автоворы: новые данные от полиции Покровска
Задержанные ранее в Покровске злоумышленники, оказывается, обворовывали автомобили еще и в Добропольском районе.
На счету двух молодых правонарушителей около 10 фактов похищения имущества из транспортных средств. Автомагнитолы, аккумуляторы, акустические колонки, запасные колеса - это имущество, которое злоумышленники похищали из машин и сбывали, пытаясь таким образом "улучшить" свое материальное положение.
Напомним, что покровскими правоохранителями задержаны двое молодых людей, на счету которых 3 факта краж из автомобилей, совершенных на территории обслуживания Покровского отдела полиции.
Сотрудники полиции проверяли задержанных злоумышленников на причастность к совершению аналогичных преступлений. Так, во время следственных и оперативных действий, полицейские установили, что на счету серийных угонщиков еще 6 аналогичных фактов, но совершенных уже в городах Белицкое и Доброполья.
Злоумышленники действовали по аналогичному сценарию. Ночью, они выбирали машины, которые стояли возле домов или на стоянках, которые не охраняются, взламывали транспортные средства и похищали имущество. Похищенное приносили к себе домой, а потом устраивали "распродажу".
Имущество, добытое преступным путем, изъято в качестве вещественных доказательств и после окончания досудебного расследования, будет возвращено законным владельцам.
В отношении правонарушителей возбуждены уголовные производства по ч. 2 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает до 5 лет лишения свободы.
Досудебное расследование продолжается, сообщает Покровский отдел полиции Донецкой области.
Источник: ddk.dn.ua
Теги: Донбасс, полиция, воры, Покровск (Красноармейск)
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