Серийные автоворы: новые данные от полиции Покровска

16.09.2017 16:50

Задержанные ранее в Покровске злоумышленники, оказывается, обворовывали автомобили еще и в Добропольском районе.

На счету двух молодых правонарушителей около 10 фактов похищения имущества из транспортных средств. Автомагнитолы, аккумуляторы, акустические колонки, запасные колеса - это имущество, которое злоумышленники похищали из машин и сбывали, пытаясь таким образом "улучшить" свое материальное положение.

Напомним, что покровскими правоохранителями задержаны двое молодых людей, на счету которых 3 факта краж из автомобилей, совершенных на территории обслуживания Покровского отдела полиции.

Сотрудники полиции проверяли задержанных злоумышленников на причастность к совершению аналогичных преступлений. Так, во время следственных и оперативных действий, полицейские установили, что на счету серийных угонщиков еще 6 аналогичных фактов, но совершенных уже в городах Белицкое и Доброполья.

Злоумышленники действовали по аналогичному сценарию. Ночью, они выбирали машины, которые стояли возле домов или на стоянках, которые не охраняются, взламывали транспортные средства и похищали имущество. Похищенное приносили к себе домой, а потом устраивали "распродажу".

Имущество, добытое преступным путем, изъято в качестве вещественных доказательств и после окончания досудебного расследования, будет возвращено законным владельцам.

В отношении правонарушителей возбуждены уголовные производства по ч. 2 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Досудебное расследование продолжается, сообщает Покровский отдел полиции Донецкой области.

Источник: ddk.dn.ua