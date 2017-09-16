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Смена Захарченко и Плотницкого: появились новые возможные кандидаты
Представители группировок "ЛДНР" ставят под сомнение информацию о том, что на место Плотницкого и Захарченко придут Василий Волга и Александр Бобков.
Об этом "Трибун" сообщает со ссылкой на "Апостроф".
Так, один из местных "депутатов" считает, что назначение вышеуказанных лиц может вызвать негодование в ОРДЛО.
"Я уже не говорю о реакции той же России или Украины", - отмечает собеседник издания.
Одним из возможных преемников Захарченко называют основателя НВФ "Восток" Александра Ходоковского, который один в ОРДО открыто критикует главаря "ДНР".
Еще одной кандидатурой называют Игоря Безлера - бывшего главаря горловских террористов по кличке "Бес". Сейчас он живет в оккупированном Крыму, откуда периодически критикует Захарченко и его окружение, порциями "сливая" информацию об их "подвигах".
На место Плотницкого пророчат нынешнего "премьера" фейковой "ЛНР" Сергея Козлова, который является его оппонентом, а также человека Александра Ефремова - представителя "ЛНР" на переговорах в Минске Владислава Дейнего, надавно возглавившего "МИД" "республики".
Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, Захарченко, Плотницкий
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