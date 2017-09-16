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Террористы «ДНР» заявляют, что ВСУ якобы готовят штурм Донецкого аэропорта
16.09.2017 11:25
На оккупированной территории Донецкой области террористы распространяют слухи, якобы силы АТО пытаются захватить район бывшего Донецкого аэропорта.
Об этом пишет координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрия Тымчука.
«Боевики в Донецке усиленно распространяют слухи о том, что ВСУ со стороны Песок и Опытного снова якобы пытаются захватить ДАП и пробиться к Спартаку», — говорится в сообщении.
Тымчук отмечает, что, скорее всего, оккупанты, таким образом, аргументируют для местного населения нарушение ими «школьного перемирия», с использованием тяжелого вооружения, пытаясь обвинить в этом украинские войска.
Источник: ghall.com.ua
Теги: Донецк, Донбасс, аэропорт, ДНР
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