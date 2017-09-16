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Архив - Донецкая область

Террористы «ДНР» заявляют, что ВСУ якобы готовят штурм Донецкого аэропорта

16.09.2017 11:25
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Террористы «ДНР» заявляют, что ВСУ якобы готовят штурм Донецкого аэропорта

На оккупированной территории Донецкой области террористы распространяют слухи, якобы силы АТО пытаются захватить район бывшего Донецкого аэропорта.

Об этом пишет координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрия Тымчука.

«Боевики в Донецке усиленно распространяют слухи о том, что ВСУ со стороны Песок и Опытного снова якобы пытаются захватить ДАП и пробиться к Спартаку», — говорится в сообщении.

Тымчук отмечает, что, скорее всего, оккупанты, таким образом, аргументируют для местного населения нарушение ими «школьного перемирия», с использованием тяжелого вооружения, пытаясь обвинить в этом украинские войска.

Источник: ghall.com.ua



Теги: Донецк, Донбасс, аэропорт, ДНР
 
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