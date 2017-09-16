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Архив - Донецкая область

В Марьинке и Красногоровке проверили готовность к отопительному сезону

16.09.2017 20:16
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В Марьинке и Красногоровке проверили готовность к отопительному сезону

По поручению председателя районной государственной администрации, руководителя районной военно-гражданской администрации Владимира Мороза, отделом градостроительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства райгосадминистрации было проведено обследование готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов вдоль линии разграничения в городах Красногоровка и Марьинка.

Об этом сообщает Донецкая областная государственная администрация.

Особое внимание было уделено дошкольным и школьным учреждениям. На объектах уже установлены новые современные котлы на твердом топливе. Для нормального прохождения отопительного сезона создан запас угля.

С целью своевременной и качественной подготовки жилищно-коммунального хозяйства директорам вышеуказанным заведений были даны соответствующие поручения, в частности, соблюдение плановых заданий Минрегиона Украины и окончание работ в установленный срок.

Источник: kumar.dn.ua



Теги: Донбасс, Марьинка, Красногоровка, отопительный сезон
 
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