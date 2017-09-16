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ЖЕБРИВСКИЙ ЖДЕТ 1,3 МЛРД. ГРН. ОТ ЕВРОПЕЙСКОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО БАНКА
Глава Донецкой облгосадминистрации Павел Жебривский анонсировал, что «скоро должен зайти первый транш Европейского инвестиционного банка — это 700 млн на 5 областей, из них 245 млн — на Донетчину».
«Потом должен зайти второй A-транш — 2 млрд грн на пять областей, из них 1,3 млрд — на Донетчину. Потом должен зайти второй B-транш это 4 млрд грн, из них на Донетчину — 2,7 млрд. Это произошло благодаря тому, что на местах смогли подготовить проектно-бюджетную документацию», — пояснил Жебривский.
Проект государственного бюджета Украины на 2018 год предусматривает внешние заимствования в объеме около $2 млрд, что соответствует программе сотрудничества с Международным валютным фондом, сообщил министр финансов Александр Данилюк.
Источник: novosti.dn.ua
Теги: Донбасс, банк, сотрудничество, Жебривский
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