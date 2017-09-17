ДНРовцы запретили на оккупированной территории главный украинский «наркотик»

17.09.2017 15:43

Боевики запретили ввоз на оккупированную территорию украинского продовольствия, изготовленного из свинины. Об этом сообщается на информресурсах боевиков.

"Запрещен ввоз мяса свинины и готовой продукции из мяса свинины (сала, колбасных изделий, мясных консервов и т.д.) со всей территории Украины, в том числе и в ручной клади для собственных нужд", - говорится в сообщении.

Отмечается, что данное решение было принято в связи с ухудшением эпизоотической ситуации по африканской чуме свиней в Украине.

Источник: from-ua.com