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Архив - Донецкая область

ДНРовцы запретили на оккупированной территории главный украинский «наркотик»

17.09.2017 15:43
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ДНРовцы запретили на оккупированной территории главный украинский «наркотик»

Боевики запретили ввоз на оккупированную территорию украинского продовольствия, изготовленного из свинины. Об этом сообщается на информресурсах боевиков.

"Запрещен ввоз мяса свинины и готовой продукции из мяса свинины (сала, колбасных изделий, мясных консервов и т.д.) со всей территории Украины, в том числе и в ручной клади для собственных нужд", - говорится в сообщении.

Отмечается, что данное решение было принято в связи с ухудшением эпизоотической ситуации по африканской чуме свиней в Украине.

Источник: from-ua.com



Теги: Донбасс, наркотики, сало, ДНР
 
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