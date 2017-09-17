В Донецкой области задержали подозреваемого в информировании боевиков "ДНР"

17.09.2017 14:42

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Славянском районе Донецкой области подозреваемого в информировании боевиков самопровозглашенной "Донецкой народной республики" в Донецкой области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, передают Українські Новини.

"Правоохранители установили, что житель одного из сел два раза в месяц посещает временно оккупированную боевиками Горловку якобы для проверки состояния квартиры, которая ему принадлежит. Сотрудники СБУ задокументировали, что таким образом человек регулярно передавал информацию главарю одного из незаконных вооруженных формирований так называемой ДНР", - говорится в нем.

В частности, по его указанию, источник собирал данные о перемещении, дислокации военной техники и подразделений сил антитеррористической операции вблизи линии разграничения.

Координаты, которые передавал злоумышленник, использовались террористическими группировками для обстрелов позиций Вооруженных сил Украины.

Оперативники спецслужбы задержали злоумышленника по месту жительства, при обыске также изъяли незарегистрированное оружие с патронами и боевую гранату.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (создание террористической группы или террористической организации).

Продолжаются первоочередные следственно-оперативные действия.