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Захарченко увеличил количество «пограничников» на блокпостах «ДНР»
17.09.2017 14:15
Глава незаконной организации «ДНР» приказал увеличить количество членов организации на блокпостах «ДНР» на 200 человек. Об этом сообщается в «указе» Захарченко, информирует сайт «Новости Донбасса».
«Увеличить численность Службы пограничной охраны Министерства государственной безопасности Донецкой народной республики па 200 человек (штатных единиц)», - говорится в документе. «Указ» вступил в силу с 14 сентября.
Сколько на данный момент работает членов «ДНР» на пропускных пунктах, неизвестно.
Теги: Донбасс, пограничники, указ, ДНР, КПВВ
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