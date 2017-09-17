Захарченко увеличил количество «пограничников» на блокпостах «ДНР»

17.09.2017 14:15

Глава незаконной организации «ДНР» приказал увеличить количество членов организации на блокпостах «ДНР» на 200 человек. Об этом сообщается в «указе» Захарченко, информирует сайт «Новости Донбасса».

«Увеличить численность Службы пограничной охраны Министерства государственной безопасности Донецкой народной республики па 200 человек (штатных единиц)», - говорится в документе. «Указ» вступил в силу с 14 сентября.

Сколько на данный момент работает членов «ДНР» на пропускных пунктах, неизвестно.